Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 12/04/2017 13:56

Tutumlu diye adlandÄ±rÄ±lan dÃ¼ÅŸes kesenin aÄŸzÄ±nÄ± sonuna kadar aÃ§tÄ±

Kate Middleton

AynÄ± ÅŸeyleri giydiÄŸi iÃ§in eleÅŸtirilen Ä°ngiltere dÃ¼ÅŸesi Kate Middleton, bu eleÅŸtirilere karÅŸÄ± kesenin aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§arak 270 bin TL'lik kÄ±yafet alÄ±ÅŸveriÅŸi yaptÄ±

Bir giydiÄŸini defalarca giyen, hatta bu yüzden adÄ± "tutumlu DüÅŸes"e çÄ±kan Middleton bu kez kesenin aÄŸzÄ±nÄ± açtÄ± ve gardÄ±robu için geçmiÅŸe oranla çok yüksek bir harcama yaptÄ±. 35 yaÅŸÄ±ndaki iki çocuk annesi Middleton'Ä±n, 2017'nin sadece ilk üç ayÄ±nda kÄ±yafetleri için 57 bin Sterlin (yaklaÅŸÄ±k 270 bin TL) harcama yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Middleton'Ä±n 2016'daki kÄ±yafet harcamalarÄ± toplam 174 Bin Sterlin olarak belirtilmiÅŸti. DüÅŸes, 2015 yÄ±lÄ±nda boyunca da gardrobu için sadece 43 Bin Sterlin harcamÄ±ÅŸtÄ±. YÄ±lÄ±n geri kalanÄ±nda da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinlikler düÅŸünülürse, 2017'nin Kate Middleton'Ä±nen pahalÄ± yÄ±lÄ± olacaÄŸÄ± öngörülüyor. Bu durum Kate Middleton'Ä±n üzerine eleÅŸtiri oklarÄ± yaÄŸmasÄ±na da neden oldu. BazÄ±larÄ± "Bizim vergilerimizle giyiniyor, üstelik ne için, yÄ±lda birkaç saat sözde görev gereÄŸi" yorumunu yaptÄ±.

 

 

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