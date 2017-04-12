YoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nan Ä°brahim Erkal iÃ§in sevenleri hastaneye akÄ±n etti

Maltepe'de evinin otoparkÄ±nda 1 buÃ§uk saat baygÄ±n kalan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkan'Ä±n sevenleri hastaneye gitti

Maltepe'deki evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulunan Erkal, ambulansla önce Kartal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ± ardÄ±ndan da BeÅŸiktaÅŸ'ta özel bir hastaneye sevk edildi. Ä°brahim Erkal burada ameliyata alÄ±nÄ±rken haberi alan yakÄ±nlarÄ± ve dostlarÄ± hastaneye koÅŸtu. Hastaneye gelenler Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili bilgi aldÄ±. Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun ciddi olduÄŸunu öÄŸrenen bazÄ± arkadaÅŸlarÄ± hastane önünde gözyaÅŸÄ± döktü. Hastaneye gelenler arasÄ±nda dün gece Ä°brahim Erkal ile birlikte gece 23.30'a kadar birlikte olan Erzurumlular Kültür ve YardÄ±mlaÅŸma VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Suha Dengizek vardÄ±.