Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 12/04/2017 15:34

YoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nan Ä°brahim Erkal iÃ§in sevenleri hastaneye akÄ±n etti

ibrahim erkal

Maltepe'de evinin otoparkÄ±nda 1 buÃ§uk saat baygÄ±n kalan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkan'Ä±n sevenleri hastaneye gitti

Maltepe'deki evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulunan Erkal, ambulansla önce Kartal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ± ardÄ±ndan da BeÅŸiktaÅŸ'ta özel bir hastaneye sevk edildi. Ä°brahim Erkal burada ameliyata alÄ±nÄ±rken haberi alan yakÄ±nlarÄ± ve dostlarÄ± hastaneye koÅŸtu. Hastaneye gelenler Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili bilgi aldÄ±. Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun ciddi olduÄŸunu öÄŸrenen bazÄ± arkadaÅŸlarÄ± hastane önünde gözyaÅŸÄ± döktü. Hastaneye gelenler arasÄ±nda dün gece Ä°brahim Erkal ile birlikte gece 23.30'a kadar birlikte olan Erzurumlular Kültür ve YardÄ±mlaÅŸma VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Suha Dengizek vardÄ±.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
cem yÄ±lmaz

Cem YÄ±lmaz'a ÅŸimdiden oÄŸlu rakip oldu

ÃœnlÃ¼ komedyen 2018'de vizyona girecek Arif V 216 iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken oÄŸlunun da ona yardÄ±m etmesini sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±

Kate Middleton

Tutumlu diye adlandÄ±rÄ±lan dÃ¼ÅŸes kesenin aÄŸzÄ±nÄ± sonuna kadar aÃ§tÄ±

AynÄ± ÅŸeyleri giydiÄŸi iÃ§in eleÅŸtirilen Ä°ngiltere dÃ¼ÅŸesi Kate Middleton, bu eleÅŸtirilere karÅŸÄ± kesenin aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§arak 270 bin TL'lik kÄ±yafet alÄ±ÅŸveriÅŸi yaptÄ±

neslihan atagÃ¼l Kadir DoÄŸulu

Neslihan AtagÃ¼l hamile mi

Kadir DoÄŸulu ile 9 aydÄ±r evli olan Neslihan AtagÃ¼l sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±na yorum yapan eÅŸi nedeniyle hamile olduÄŸu sanÄ±ldÄ± ancak AtagÃ¼l canlÄ± yayÄ±na katÄ±larak bu haberleri yalanladÄ±