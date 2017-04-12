Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Nagihan oyuncu oluyor

ÃœnlÃ¼ oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in kilosuyla baÅŸÄ± dertte. Sosyal medyadan hayranÄ±nÄ±n yazdÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± Yenenler, "Ä°ÅŸte beni bu kadar dÃ¼ÅŸÃ¼nen takipÃ§ilerim var. Ã‡ok teÅŸekkÃ¼r ederim kardeÅŸim denicem 1 ay sonra konuÅŸuruz." notuyla paylaÅŸtÄ±