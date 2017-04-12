Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 12/04/2017 17:28

Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Nagihan oyuncu oluyor

Nagihan Karadere

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda mÃ¼cadele eden Nagihan Karadere oyuncu olmak iÃ§in ilk adÄ±mÄ± attÄ±

"Ah Ä°stanbul Ah" filminde "Nagihan" karakteriyle izleyici karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak.Survivor 2016 yarÄ±ÅŸmasÄ±ndan elendikten eÅŸi tarafÄ±ndan aldatÄ±lan Karadere, zor günler geçirmiÅŸti.Daha sonra Instagram'daki paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve moda programÄ±nda yer almasÄ±yla dikkat çeken Nagihan Karadere, artÄ±k oyuncu olacak.Boss Medya'yla oyunculuk için resmen sözleÅŸme imzalayan Nagihan, imza sÄ±rasÄ±nda çekilen fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

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