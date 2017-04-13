Survivor'da gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler adasÄ± birbirine girdi 64. bÃ¶lÃ¼m fragman izle

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da tansiyon yÃ¼kseliyor. YarÄ±ÅŸma bu akÅŸam yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle ekrana gelecek

Survivor’Ä±n 64. bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Survivor yeni bölümde iki takÄ±m ödül oyunu için karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecekler. BakalÄ±m bu muhteÅŸem ödülü hangi takÄ±m kazanacak?

“ELÄ°N OYNUYORSA VURACAKSIN OÄžLUM!”

Adada toplu halde oturan Gönüllüler takÄ±mÄ±nda bir anda sesler yükseliyor. Gökhan’Ä±n Berna’ya sesini yükseltmesine dayanamayan Volkan, elini kaldÄ±rÄ±p “Ne diyorsun lan sen!” diyerek Gökhan’Ä±n üzerine yürüyor. Bu esnada daha da sinirlenen Gökhan “Elin oynuyorsa vuracaksÄ±n oÄŸlum!” diyerek karÅŸÄ±lÄ±k veriyor. Ä°kiliyi takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± ayÄ±rmakta zorluk çekiyor.

Survivor 64. bölüm fragmanÄ± için tÄ±kla