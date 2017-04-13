Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 13/04/2017 10:37

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal'Ä±n eÅŸinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±

ibrahim erkal eÅŸi

HenÃ¼z 11 gÃ¼n Ã¶nce doÄŸum yapan Filiz AkgÃ¼n, eÅŸi Ä°brahim Erkal'Ä±n beyin kanamasÄ± geÃ§irip ameliyat olduÄŸu sÄ±rada gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal, dün beyin kanamasÄ± geçirdi ve ameliyata alÄ±ndÄ±. Hala yoÄŸun bakÄ±mda tutulan Erkal herkese derin bir üzüntü yaÅŸattÄ±. Ünlü sanatçÄ±nÄ±n eÅŸi Filiz Akgün'ün bitkin ve üzgün görüntüsü hüznü iki katÄ±na çÄ±kardÄ±. Ä°brahim Erkal'Ä±n eÅŸi Filiz Akgün'ün hastaneye geldiÄŸi görüntüler ortaya çÄ±ktÄ±. Akgün'ün bitkin ve üzgün görüntüsü herkesi daha da üzdü.

 

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