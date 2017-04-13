Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 13/04/2017 11:30

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n Ã§ocuÄŸu sÃ¼tyensiz Ã§Ä±kÄ±nca piercingleri belli oldu

Paris Jockson

Michael Jackson'Ä±n kÄ±zÄ± Paris Jockson, sÃ¼tyensiz sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±nca piercingleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Bir kaç gün önce en küçük kardeÅŸinin sÄ±hhati için endiÅŸelerini dilen getiren Michael Jackson'Ä±n kÄ±zÄ± Paris Jockson, dün Lons Angeles'te görüntülendi. Sütyen giymeden dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kan Paris'in ince elbisesinden göÄŸüs uçlarÄ±na taktÄ±rdÄ±ÄŸÄ± piercing'ler belli oldu. Paris geçen hafta, baÅŸka bir yerde yaÅŸayan 15 yaÅŸÄ±ndaki kardeÅŸi için endiÅŸelendiÄŸi söylemiÅŸti. Paris'in endiÅŸelerine raÄŸmen kardeÅŸi ve kardeÅŸinin erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n okulda çok iyi olduklarÄ± ve arkadaÅŸlarÄ±yla çok iyi geçindikleri öÄŸrenildi.

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