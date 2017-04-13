Ä°brahim Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda hastaneden yeni aÃ§Ä±klama

Beyin kanamasÄ± geÃ§iren ameliyattan sonra yoÄŸun bakÄ±mda yaÅŸam mÃ¼cadelesi veren Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal iÃ§in hastaneden aÃ§Ä±klama geldi

Maltepe'deki evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulunarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal'Ä±n durumunun ciddiyetini koruduÄŸu ve yüzde 1 yaÅŸama ÅŸansÄ±nÄ±n olduÄŸu belirtildi. Ä°brahim Erkal, Maltepe BaÅŸÄ±büyük'te bulunan evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulundu. Sitenin güvenlik görevlisi tarafÄ±ndan fark edilen Erkal, durumun saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardÄ±ndan Kartal Dr. Lütfi KÄ±rdar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan Erkal, yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±.

SAÄž ARKA KULAÄžININ ALTINDA YIRTIK VAR

Haberi alan Erkal'Ä±n yakÄ±nlarÄ± hastaneye akÄ±n etti. Ä°brahim Erkal'Ä±n durumunun ciddiyetini koruduÄŸu, tedavisinin devam ettiÄŸi öÄŸrenildi. BaygÄ±n halde bulunan Ä°brahim Erkal'Ä±n saÄŸ arka kulaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda bir de yÄ±rtÄ±k olduÄŸu tespit edildi.

HASTANEDEN YENÄ° AÇIKLAMA GELDÄ°

Ünlü sanatçÄ±nÄ±n tedavi gördüÄŸü hastaneden yeni açÄ±klama geldi: "Evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulunarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ve beyin kanamasÄ± geçirdiÄŸi anlaÅŸÄ±lan ünlü sanatçÄ± Ä°brahim Erkal ameliyata alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ameliyat sonrasÄ± hastane yetkilileri Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu ile ilgili yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaptÄ±. Hastaneden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada ÅŸu bilgilere yer verildi: "Beyin kanamasÄ± ön tanÄ±sÄ± ile 12 Nisan salÄ± günü hastanemize getirilen deÄŸerli sanatçÄ± Ä°brahim Erkal'Ä±n dün yapÄ±lan ameliyatÄ±nda kanama alanÄ± temizlenmiÅŸtir. Bu sabah yapÄ±lan son tetkiklere göre yeni bir kanamanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± ancak tÄ±bbi tedaviye raÄŸmen beyin ödeminin artmÄ±ÅŸ olduÄŸu gözlenmiÅŸtir. HastamÄ±zÄ±n hayati hayati tehlikesi devam etmektedir." SanatçÄ± YaÄŸÄ±z, meslektaÅŸÄ±nÄ±n durumuyla ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi: "Beyindeki damarlarÄ±n çok büyük kÄ±smÄ± hasar görmüÅŸ. Doktorlar 'yüzde 1 ÅŸansÄ±mÄ±z var' diyor. EÅŸi, ailesi, çocuklarÄ± her ÅŸeye hazÄ±rlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde bekliyoruz. Ameliyata girmeden bütün ailesinden imza almÄ±ÅŸlar. Doktorlar 'ameliyata almasak da olur' demiÅŸ, aile yine de tüm ÅŸanslarÄ±nÄ± denemek istedi."