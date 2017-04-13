Åžener Åžen beyaz perdeye geri dÃ¶nÃ¼yor kadÄ±n oyuncu iÃ§in ÅŸart koÅŸtu

Yavuz Turgul ile yeni sinema filmi iÃ§in anlaÅŸan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Åžener Åžen, kendisine eÅŸlik edecek kadÄ±n oyuncu iÃ§in 'estetiksiz' ÅŸartÄ± koÅŸtu

Son dönemlerde adÄ± pek çok popüler diziyle anÄ±lan Türk sinemasÄ±nÄ±n usta oyuncularÄ±ndan Åžener Åžen, bu projelerde olmayÄ± reddetti. Sinema için sadece Yavuz Turgul'la çalÄ±ÅŸmayÄ± tercih eden Åžen, ÅŸimdilerde yeni bir film için hazÄ±rlanÄ±yor. Turgul'un Åžener Åžen'le oynayacak baÅŸrol kadÄ±n oyuncu tercihiyse son derece dikkat çekici. Usta yönetmen, Åžen'e eÅŸlik edecek kadÄ±n oyuncuda hiçbir estetik operasyon geçirmeme ÅŸartÄ± arÄ±yor.