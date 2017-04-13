Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 13/04/2017 14:14

Åžener Åžen beyaz perdeye geri dÃ¶nÃ¼yor kadÄ±n oyuncu iÃ§in ÅŸart koÅŸtu

ÅŸener ÅŸen

Yavuz Turgul ile yeni sinema filmi iÃ§in anlaÅŸan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Åžener Åžen, kendisine eÅŸlik edecek kadÄ±n oyuncu iÃ§in 'estetiksiz' ÅŸartÄ± koÅŸtu

Son dönemlerde adÄ± pek çok popüler diziyle anÄ±lan Türk sinemasÄ±nÄ±n usta oyuncularÄ±ndan Åžener Åžen, bu projelerde olmayÄ± reddetti. Sinema için sadece Yavuz Turgul'la çalÄ±ÅŸmayÄ± tercih eden Åžen, ÅŸimdilerde yeni bir film için hazÄ±rlanÄ±yor. Turgul'un Åžener Åžen'le oynayacak baÅŸrol kadÄ±n oyuncu tercihiyse son derece dikkat çekici. Usta yönetmen, Åžen'e eÅŸlik edecek kadÄ±n oyuncuda hiçbir estetik operasyon geçirmeme ÅŸartÄ± arÄ±yor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Seda Sayan

ÅžarkÄ±cÄ± Seda Sayan Ä°brahim Erkal iÃ§in herkesin dua etmesini istedi

DÃ¼n beyin kanamasÄ± geÃ§irdiÄŸi iÃ§in hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ve yoÄŸun bakÄ±mda kalan Ä°brahim Erkal iÃ§in hastaneye ziyarette bulunan Seda Sayan, herkesten dua istedi

ibrahim erkal

Ä°brahim Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda hastaneden yeni aÃ§Ä±klama

Beyin kanamasÄ± geÃ§iren ameliyattan sonra yoÄŸun bakÄ±mda yaÅŸam mÃ¼cadelesi veren Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal iÃ§in hastaneden aÃ§Ä±klama geldi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan

ErdoÄŸan Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili bilgi aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, beyin kanamasÄ± geÃ§iren ve hastanede yoÄŸun bakÄ±mda kalan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal'Ä±n durumunu Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in telefon ile hastaneyi aradÄ±