Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 13/04/2017 21:06

Miley Cyrus'un hesabÄ± Ã§alÄ±ndÄ± Ã§Ä±plak fotoÄŸraflarÄ± basÄ±na sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±

Miley Cyrus

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Miley Cyrus'un hesabÄ±nÄ± Ã§alan hackerlar Ã§Ä±plak fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±

HesabÄ± çalÄ±nÄ±p çÄ±plak fotoÄŸrafÄ± internete sÄ±zan ünlüler kervanÄ±na ÅŸarkÄ±cÄ± Miley Cyrus da katÄ±ldÄ±. Cyrus her ne kadar konserlerinde cesur kÄ±yafetler giyse de çÄ±plak fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n internete yayÄ±lmasÄ±ndan rahatsÄ±z oldu. Miley Cyrus hesabÄ± çalÄ±nÄ±p çÄ±plak fotoÄŸraflarÄ± sÄ±zdÄ±rÄ±lan son ünlü oldu. Daha önce Emma Watson ve Amanda Seyfried gibi ünlülerin çÄ±plak footÄŸraflarÄ±nÄ±n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± sitede gösterildi.

 

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