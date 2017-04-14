TuÄŸÃ§e Kazaz'Ä±n kafa karÄ±ÅŸtÄ±ran referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

Eski manken TuÄŸÃ§e Kazaz, referanduma az bir zaman kala yine bomba gibi bir aÃ§Ä±klamada bulundu

KararÄ±nÄ± söylemeden önce nedenlerini açÄ±klayan TuÄŸçe Kazaz, “ÇoÄŸunuzun aklÄ±ndaki korkuyu biliyorum. ErdoÄŸan veya onun yerine gelecek CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, Cumhuriyeti mi kuruluyor. Yani tek adam hakimiyeti. AçÄ±kçasÄ± ben de aynÄ± fikirdeyim. Her ne kadar yasalarla kamufle edilmiÅŸ olsa da bana göre de bu tek adam iktidarÄ±dÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

PaylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n sonunda kararÄ±nÄ± açÄ±klayan Kazaz, “BatÄ±nÄ±n kontrolünde terör örgütlerinin yuvalandÄ±ÄŸÄ± bir Türkiye yerine, terörün ve batÄ±nÄ±n yuvalanmadÄ±ÄŸÄ± bir Türkiye için Evet diyeceÄŸim” paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.

Ä°ÅŸte TuÄŸçe Kazaz’Ä±n paylaÅŸÄ±mlarÄ±:

Bu güne kadar bu konuda fikirlerimi açÄ±klamadÄ±m çünkü kararsÄ±zdÄ±m. Lütfen, açÄ±klamalarÄ±mÄ± çarpÄ±tmadan sonuna kadar bekleyin. Deli gibi fikirlerimi merak edip kendince alay edenleri, izninizle engelleyeyim. Çünkü fikri olmadan zikri olanlar dökülmeye baÅŸladÄ± bile. Åžimdiye kadar neden kararsÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±ma gelince; Çünkü beklediÄŸim ve savunduÄŸum baÅŸkanlÄ±k sistemiyle, önümüze gelen bu sistem çok farklÄ±ydÄ±. Bundan dolayÄ± sessizce süreci ve olanlarÄ± izledim.

“ACI GERÇEKLE YÜZLEÅžMEK ZORUNDA KALDIM”

AyrÄ±ca Dünya’daki yönetim modellerini uzunca bir süre inceledim. Tabi, tüm bu izlenimlerim sonucunda canÄ±m ülkemin insanÄ±yla yani bizlerle ilgili çok acÄ± bir gerçekle yüzleÅŸmek zorunda kaldÄ±m. Bizler fikirlerimizi çatÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± bÄ±rakmÄ±ÅŸ, fikirlerin esaretinde ne yazÄ±kki kendimiz çatÄ±ÅŸÄ±yor olmuÅŸuz. FarkÄ±nda mÄ±sÄ±nÄ±z? Ä°nadÄ±na yaÅŸÄ±yor, inadÄ±na kutuplaÅŸÄ±yor ve en acÄ±sÄ± Pazar günü ülkemizin geleceÄŸine yine inadÄ±na karar vermeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.

“CUMHURBAÅžKANIMIZDAN RÄ°CALARIM OLACAK”

Fikirlerimizi ortaya koymaktan korkmayalÄ±m ve en önemlisi, lütfen bu milletin geleceÄŸine inatlaÅŸarak ve kutuplaÅŸarak karar vermeyelim. Fikrimi açÄ±klamadan önce bir kaç önemli konuya da deÄŸinmek istiyorum. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zdan ve devletimizden bir vatandaÅŸ olarak ricalarÄ±m olacak. Lütfen, yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± zarar görmesin. Lütfen, yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± güçlendirin. Lütfen, etrafÄ±nÄ±zÄ± saran ve sadece sizden güç alanlara geçit vermeyin. Lütfen, FETÖ vb. Örgütlerden kaynaklÄ± maÄŸduriyeti olan vatandaÅŸlarÄ±n maÄŸduriyetini giderin. Lütfen, insanÄ±mÄ±zÄ± yargÄ±layarak ötekileÅŸtiren ve derin kutuplaÅŸtÄ±rmalara yol açan, menfaatçi kiÅŸilere pirim vermeyin. Lütfen, vatana ihanet suçu iÅŸleyenler hariç, fikirlerini kurallarÄ± ihlal ederek ifade eden gazetecilere, tekrar ifade özgürlüÄŸü verin. Lütfen, samimi olan cemaatler hariç, din adÄ± altÄ±nda kurulmuÅŸ bu ezoterik örgütlerin, inançlarÄ±mÄ±zÄ± daha fazla kemirmesine fÄ±rsat vermeyin. Lütfen, bize geçmiÅŸine deÄŸil, geleceÄŸine umutla bakan bir Türkiye hayali vaadedin.

“CUMHURBAÅžKANIM LÜTFEN BÄ°R DAHA KÄ°MSEYE KANMAYIN”

En önemlisi ise SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±m lütfen bir daha kimseye kanmayÄ±n. Çünkü siz kandÄ±nÄ±z mÄ± bütün ülke kanmÄ±ÅŸ oluyoruz. Bir de keÅŸkelerim var tabi. KeÅŸke bizi bu kadar korkutan, bir baÅŸkanlÄ±k sistemini önümüze getirmeseydiniz. KeÅŸke, bu kadar kutuplaÅŸarak deÄŸil de aynÄ± ülkenin evlatlarÄ± olarak, bu seçime bir bayram havasÄ±nda girebilseydik. KeÅŸke, bu kadar mühim bir seçimi milletin sinir uçlarÄ±na dokunan, sinir kiÅŸilikler anlatmasaydÄ±. Buna ben de dahilim. KeÅŸke, OHAL sürecinde bu tercihi yapmak zorunda kalmasaydÄ±k.

“BANA GÖRE DE BU TEK ADAM Ä°KTÄ°DARIDIR”

Åžimdi gelelim kararÄ±ma ve sebeplerine. Lütfen sabÄ±rlÄ± olun. Çünkü ben bu güne kadar doÄŸru bildiÄŸimi söyledim ve söylemeye de devam edeceÄŸim. ArkadaÅŸlar, bu seçim benim anladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla iki ucu keskin bÄ±çak. Neresinden tutsak elimizi kesecek ve canÄ±mÄ±zÄ± yakacak. ÇoÄŸunuzun aklÄ±ndaki korkuyu biliyorum. ErdoÄŸan veya onun yerine gelecek CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, Cumhuriyeti mi kuruluyor? Yani tek adam hakimiyeti. AçÄ±kçasÄ± ben de aynÄ± fikirdeyim. Her ne kadar yasalarla kamufle edilmiÅŸ olsa da bana göre de bu tek adam iktidarÄ±dÄ±r.

“Ä°KÄ° UCU KESKÄ°N BIÇAK”

Fakat Sizlere soruyorum. Tek yönlü bakmayalÄ±m. Türkiye Cumhuriyeti kurulduÄŸundan beri, bu ülkenin iktidarlarÄ±, kimin veya kimlerin elindeydi? O halde mevcut sistemin de hatalarÄ±nÄ± görmemiz gerekiyor ki ona göre kararÄ±mÄ±zÄ± verelim. DeÄŸil mi? KÄ±sa maddeler ile sÄ±ralayalÄ±m. 1-) Mevcut sistem terör örgütlerinin yapÄ±lanmasÄ± için müsait. 2-) Mevcut sistemde SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± zaten bir baÅŸkanÄ±n yetkilerini filli olarak kullanmÄ±yor mu? Demek ki mevcut sistem buna müsait. KÄ±sacasÄ± mevcut sistem batÄ±nÄ±n güdümünde, yeni sistem ise CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n emrinde olacak. Bundan dolayÄ± iki ucu keskin bÄ±çak.

“FIRILDAK GAZETECÄ°LER VAR”

BatÄ±nÄ±n Türkiyesi mi yoksa tek adam iktidarÄ± olan, ErdoÄŸan’Ä±n Türkiyesi mi? iÅŸte biz buna karar veriyoruz. Bana göre olay bundan ibaret. Söylemezsem patlarÄ±m. Sözde AK Parti tarafÄ±nda durup, bu milletin evlatlarÄ±na korku enjekte eden fÄ±rÄ±ldak gazeteciler var. Siz kimsiniz?

“BU ÜLKE KÄ°MSENÄ°N TAPU MALI DEÄžÄ°L”

Biz konumuza dönelim. Ä°ÅŸte tüm bu korku ve endiÅŸeleri ben de içimde taÅŸÄ±yorum. Onun için kendi geleceÄŸime inadÄ±na karar vermiyeceÄŸim. ArkadaÅŸlar kararÄ±nÄ±zÄ± söylemekten korkularÄ±nÄ±zÄ± dile getirmekten ve fikirlerinizi haykÄ±rmaktan asla vazgeçmeyin. Bu ülke kimsenin tapulu malÄ± deÄŸil. Herkes eÅŸit ÅŸartlarda yaÅŸama hakkÄ±na sahiptir en azÄ±ndan bu insani bir zorunluluktur. Fakat lütfen, bu fikirleri kirletmeden, ötekileÅŸtirmeden, gönül kÄ±rmadan ve kabalaÅŸmadan yapÄ±n.

“BEN ESKÄ°DEN CUMHURBAÅžKANIMIZI BÄ°R BABA GÄ°BÄ° SEVERDÄ°M”

Hepimizin bu ülkede yaÅŸamak ve birbirimizi yaÅŸatmak zorundayÄ±z. Çünkü bizim bizden baÅŸka kimsemiz yok. SabÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± görüyorum çünkü çoÄŸunuz biÅŸeyi anlamak için beklemiyorsunuz. Ä°ÅŸinize gelirse övecek gelmezse saldÄ±racaksÄ±nÄ±z. Ä°ÅŸte biz böyle davrandÄ±kça, hangi kararÄ± verirsek verelim, zaten insanlÄ±k adÄ±na kaybetmiÅŸiz demektir. Bunu söylemek gerçekten çok zormuÅŸ. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±m ne yazÄ±k ki biz çok zor bir kararla baÅŸ baÅŸa bÄ±rakmÄ±ÅŸsÄ±n. Ben eskiden CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± bir baba gibi severdim. Bu ülkenin tüm insanlarÄ±na, evlatlarÄ±na gösterdiÄŸi ÅŸefkati, göstereceÄŸine inandÄ±m. Hala da inanmak istiyorum. Ama malesef arada yaramazlÄ±k yapanlar aÄŸÄ±r cezalandÄ±rÄ±lÄ±yor. En acÄ±sÄ± ise insanÄ±mÄ±zÄ±n çoÄŸu ya ben de FETÖ’cü isem korkusu yaÅŸÄ±yor. Özellikle memur kesimi.

“TÜRKÄ°YE Ä°ÇÄ°N EVET DÄ°YECEÄžÄ°M”

Ä°nÅŸallah bunlar ivedilikle son bulur. Ä°ÅŸte maalesef tüm bu korku ve endiÅŸeler bizde canlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyor ama ben kararÄ±mÄ± verdim. BatÄ±nÄ±n kontrolünde terör örgütlerinin yuvalandÄ±ÄŸÄ± bir Türkiye yerine, terörün ve batÄ±nÄ±n yuvalanmadÄ±ÄŸÄ± bir Türkiye için Evet diyeceÄŸim.

Kaynak: Sözcü