Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 14/04/2017 16:27

Emine Ãœn'den Ä°brahim Erkal paylaÅŸÄ±mÄ±

Emine Ãœn

1997 yÄ±lÄ±nda 'CanÄ±sÄ±' adlÄ± dizide rol alan Emine Ãœn, hastanede yoÄŸun bakÄ±mda tedavi gÃ¶ren Ä°brahim Erkal iÃ§in paylaÅŸÄ±mda bulundu

Yirmi yÄ±l önce Ä°brahim Erkal’Ä±n klibinde oynayan ve aynÄ± dizide rol alan Emine Ün, eÅŸiyle birlikte ünlü sanatçÄ±nÄ±n tedavi gördüÄŸü hastaneye gitti.

Güzel oyuncu, sosyal medya hesabÄ± üzerinden duygusal bir paylaÅŸÄ±mda bulundu.Emine Ün, Instagram’da yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Erkal fotoÄŸrafÄ±na: “Çok üzgünüm. O hem sevilen bir sanatçÄ±, hem eÅŸ, hem baba, hem arkadaÅŸ, hem de çok iyi bir insandÄ±r. Sevgili arkadaÅŸÄ±m Ä°brahim inÅŸallah bu zor dakikalarÄ± atlatacak, az önce eÅŸimle hastaneye gittik, eÅŸinden ve yakÄ±nlarÄ±ndan beyin kanamasÄ± sonucu ameliyatta olduÄŸunu öÄŸrendik, ne kadar periÅŸan olduklarÄ±nÄ± anlatmak mümkün deÄŸil. AllahÄ±m önce eÅŸine ve çocuklarÄ±na, yeni doÄŸmuÅŸ bebeÄŸine sonra tüm sevenlerine baÄŸÄ±ÅŸlasÄ±n. Acil ÅŸifalar diliyorum. En kÄ±sa zamanda güzel haberlerini almayÄ± ümit ediyorum. DualarÄ±mÄ±z seninle” notunu yazdÄ±.

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