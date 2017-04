HÄ±zlÄ± ve Ã–fkeli 8 vizyona girdi fragman izle

Bu yılın merakla beklenen filmi Hızlı ve Öfkeli 8 13 Nisan Perşembe günü vizyona girdi

2017 yılının en çok merak edilen filmlerinden olan mükemmel seri filmi ´Hızlı ve Öfkeli 8´ vizyona girdi. Aksiyon filmleri arasında en çok beğenilenlerden olan ´Hızlı ve Öfkeli 8´ sinema salonlarındaki yerini aldı. Beklenen film ´Hızlı ve Öfkeli 8´ sinemaseverlerle buluştu.

Hızlı ve Öfkeli 8 filminin konusu ise şu şekilde: Şimdiye kadar birçok başarılı işe imza atan ekip suç dünyasından uzaklaşmaya karar veriyor. Dom ve Letty keyifli bir balayı yaparken, ekipten bazı isimler emekli olmaya karar veriyor. Herkes normal bir hayata adım atarken Cipher isminde gizemli bir kadın hayatlarına giriyor. Dom’u yeniden suç dünyasına çekmeyi başarıyor. Üstelik ailesine ihanet etmek uğruna bunu yapıyor. Ancak arkadaşları Dom’dan vazgeçmiyor. Bu sefer de ona yardımcı olmak üzere harekete geçiyorlar.

´Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious)´ filminin yönetmenliğini F. Gary Gray yapıyor.Filmde Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson´ın yanı sıra Tyrese Gibson, Chris Bridges, Lucas Black, Scott Eastwood, Kurt Russell, Jason Statham, Charlize Theron ve Helen Mirren gibi birbirinden ünlü isimler de rol alıyor.

Tüm dünyadaki sinemaseverler tarafından merakla beklediği filmlerden olan ´Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious)´ filmi sinema salonlarındaki yerini aldı…