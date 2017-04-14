Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 14/04/2017 16:39

HÄ±zlÄ± ve Ã–fkeli 8 vizyona girdi fragman izle

HÄ±zlÄ± ve Ã–fkeli 8

Bu yÄ±lÄ±n merakla beklenen filmi HÄ±zlÄ± ve Ã–fkeli 8 13 Nisan PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ vizyona girdi

2017 yÄ±lÄ±nÄ±n en çok merak edilen filmlerinden olan mükemmel seri filmi ´HÄ±zlÄ± ve Öfkeli 8´ vizyona girdi. Aksiyon filmleri arasÄ±nda en çok beÄŸenilenlerden olan ´HÄ±zlÄ± ve Öfkeli 8´ sinema salonlarÄ±ndaki yerini aldÄ±. Beklenen film ´HÄ±zlÄ± ve Öfkeli 8´ sinemaseverlerle buluÅŸtu.

HÄ±zlÄ± ve Öfkeli 8 filminin konusu ise ÅŸu ÅŸekilde: Åžimdiye kadar birçok baÅŸarÄ±lÄ± iÅŸe imza atan ekip suç dünyasÄ±ndan uzaklaÅŸmaya karar veriyor. Dom ve Letty keyifli bir balayÄ± yaparken, ekipten bazÄ± isimler emekli olmaya karar veriyor. Herkes normal bir hayata adÄ±m atarken Cipher isminde gizemli bir kadÄ±n hayatlarÄ±na giriyor. Dom’u yeniden suç dünyasÄ±na çekmeyi baÅŸarÄ±yor. Üstelik ailesine ihanet etmek uÄŸruna bunu yapÄ±yor. Ancak arkadaÅŸlarÄ± Dom’dan vazgeçmiyor. Bu sefer de ona yardÄ±mcÄ± olmak üzere harekete geçiyorlar.

´HÄ±zlÄ± ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious)´ filminin yönetmenliÄŸini F. Gary Gray yapÄ±yor.Filmde Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson´Ä±n yanÄ± sÄ±ra Tyrese Gibson, Chris Bridges, Lucas Black, Scott Eastwood, Kurt Russell, Jason Statham, Charlize Theron ve Helen Mirren gibi birbirinden ünlü isimler de rol alÄ±yor.

Tüm dünyadaki sinemaseverler tarafÄ±ndan merakla beklediÄŸi filmlerden olan ´HÄ±zlÄ± ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious)´ filmi sinema salonlarÄ±ndaki yerini aldÄ±…

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