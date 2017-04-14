Hadise'den AslÄ±ÅŸah AlkoÃ§lar'a Ã§arpÄ±cÄ± gÃ¶nderme

ÃœnlÃ¼ popÃ§u Hadise, sosyal medya hesabÄ±ndan Ã§arpÄ±cÄ± bir paylaÅŸÄ±mda bulundu

Uzun süre Hakan SabancÄ±’yla aÅŸk yaÅŸadÄ±ktan sonra sürpriz ÅŸekilde ayrÄ±lan AslÄ±ÅŸah Alkoçlar, geçtiÄŸimiz günlerde yemek yediÄŸi mekanÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda dikkat çekici bir yorumda bulunmuÅŸtu.

Sosyetik güzel, "Türk ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±n tarzÄ±nÄ± pek beÄŸenmiyorum. KÄ±yafetleri, kocaman damgalÄ± logolarÄ±yla giyiyorlar” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Alkoçlar’Ä±n, bu sözler ile eski sevgilisi Hakan SabancÄ± ile adÄ± anÄ±lan Hadise’yi hedef aldÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.

Hadise ise instagram'Ä±n hikaye bölümünden yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± metinle adeta AslÄ±ÅŸah Alkoçlar’Ä± hedef aldÄ±. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±, Mevlana’nÄ±n "SuskunluÄŸum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabÄ±m var. Lakin bir lafa bakarÄ±m laf mÄ± diye. Bir de söyleyene bakarÄ±m adam mÄ± diye" ÅŸeklindeki sözünü paylaÅŸtÄ±.