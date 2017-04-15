Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 15/04/2017 09:26

Ä°brahim TatlÄ±ses hayÄ±r oyu Ã§Ä±karsa Ã¼lkeyi terk ederim iddialarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

ibrahim tatlÄ±ses

Referandumda 'evet' oyu vereceÄŸini belirten Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim TatlÄ±ses, hakkÄ±nda yazÄ±lan 'hayÄ±r' Ã§Ä±karsa Ã¼lkeyi terk ederim iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±

Referandumda 'Evet' oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kça belirten Ä°brahim TatlÄ±ses hakkÄ±nda geçtiÄŸimiz günlerde "HayÄ±r çÄ±karsa ülkeyi terk ederim" dediÄŸi iddia edilmiÅŸti. TatlÄ±ses bu haberleri Instagram hesabÄ±ndan haberin fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak yalanladÄ±. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na ÅŸöyle yazdÄ±: Benim asla böyle bir açÄ±klamam olmadÄ±. Ben bu ülkenin evladÄ±yÄ±m, evet de, hayÄ±r da çÄ±ksa ne topraÄŸÄ±mdan, ne de memleketimden vazgeçerim çünkü ben bu vatanÄ±n topraklarÄ±nda doÄŸmuÅŸum; aÅŸÄ±mÄ± da, iÅŸimi de bu vatanda kazanmÄ±ÅŸÄ±m. Benim oyum EVET, bunu zaten açÄ±kladÄ±m ama ülkemi terkederim demedim asla ve asla da demem...

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