Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 15/04/2017 10:38

4 gÃ¼ndÃ¼r bekleniyor Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n hayati tehlikesi sÃ¼rÃ¼yor

ibrahim erkal

Beyin kanamasÄ± geÃ§iren ve 4 gÃ¼ndÃ¼r yoÄŸun bakÄ±mda yatan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal'Ä±n hayati tehlikesinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±

Erkal'Ä±n tedavisinin gerçekleÅŸtirildiÄŸi hastaneden yapÄ±lan açÄ±klamada, sanatçÄ±nÄ±n beyin kanamasÄ± ön tanÄ±sÄ± ile 12 Nisan SalÄ± gününden bu yana tedavisine devam edildiÄŸi ve yoÄŸun bakÄ±mda uyutulduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada, Erkal'Ä±n bugüne ait bulgularÄ± deÄŸerlendirildiÄŸinde beyin ödeminin gerilemediÄŸi ve hayati tehlikesinin sürdüÄŸü kaydedildi.

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