Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 15/04/2017 10:45

ÃœnlÃ¼ tenisÃ§i feci kaza geÃ§irdi 700 bin TL'lik otomobili hurdaya Ã§Ä±ktÄ±


Åžilili tenisci Marcelo Rios geÃ§irdiÄŸi kaza sonucu 700 bin TL deÄŸerindeki arabasÄ±nÄ±n direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptÄ±

Åžili'nin yetiÅŸtirdiÄŸi en iyi tenisçilerden Marcelo Rios feci bir kaza geçirdi. GeçtiÄŸimiz günlerde yaklaÅŸÄ±k 700 bin TL deÄŸerindeki lüks marka otomobiliyle seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybeden 41 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z kaza yaptÄ±. Kaza sÄ±rasÄ±nda alkollü olduÄŸu iddia edilen Rios twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kazaya yoldaki yaÄŸ birikintisinin sebep olduÄŸunu söyleyerek, ''EndiÅŸelenmeyin, ben iyiyim'' ifadelerini kullandÄ±.

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