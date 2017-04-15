Asena Atalay'dan Caner Erkin'e zehir zemberek sÃ¶zler

Asena Atalay-Caner Erkin cephesinde sular bir tÃ¼rlÃ¼ durulmuyor. Atalay'Ä± ahlaksÄ±z bir yaÅŸam sÃ¼rmekle suÃ§layan eski eÅŸi Caner Erkin iÃ§in Ã¼nlÃ¼ sunucu da aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'Ä±n haberine göre, oÄŸlu ÇÄ±nar'Ä±n velayetini almak için dava açan Caner Erkin'e, Asena'dan sert yanÄ±t geldi. Ä°stanbul Aile Mahkemesi'ne baÅŸvurarak karÅŸÄ± dava açan Asena Atalay Caner Erkin hakkÄ±nda zehir zemberek iddialarda bulundu. Ä°ÅŸte dava dilekçesindeki o iddialar: Caner'le imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z protokol sonrasÄ± boÅŸandÄ±k. Bana ödemesi gereken nafakayÄ± ve oÄŸlu ÇÄ±nar'Ä±n bakÄ±m, eÄŸitim gibi giderlerini ödemediÄŸi için Caner'e icra takibi baÅŸlattÄ±m. BoÅŸanma ilamÄ±nÄ± ve babalÄ±k görevlerini yerine getirmeyen Caner Erkin, hakkÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±m icra takipleri sonrasÄ±, sosyal medya üzerinden hakkÄ±mda yÄ±pratÄ±cÄ± ithamlarda bulundu.

"CANER DE BÄ°SEKSÜEL ARKADAÅžLARIYLA FOTOÄžRAF ÇEKTÄ°RÄ°YOR"

Caner'i asla aldatmadÄ±m. EÅŸimle gittiÄŸim eÄŸlence mekanlarÄ±nda çekilen fotoÄŸraflar, ahlaksÄ±z bir yaÅŸam sürdüÄŸümü göstermez. Caner de biseksüel arkadaÅŸlarÄ±yla lüks mekanlarda fotoÄŸraf çektiriyor. ZamanÄ±nÄ± biseksüel arkadaÅŸlarÄ±yla geçiriyor diye Caner'e biseksüel mi diyeyim? AhlaksÄ±z dediÄŸi direk dansÄ± bir spor. Hamilelik sÄ±rasÄ±nda zayÄ±flama hapÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ± iddia etti. Ona en güzel cevap ÇÄ±nar'Ä±n saÄŸlÄ±klÄ± olmasÄ±dÄ±r. OÄŸlumu 22 ay boyunca emzirdim.