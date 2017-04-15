Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 15/04/2017 11:19

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n evinde cephanelik Ã§Ä±ktÄ±

GÃ¼nter Bayraktar

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± GÃ¼nter Bayraktar'Ä±n silah kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± sonucu evinde ve aracÄ±nda yapÄ±lan aramanÄ±n ardÄ±ndan cezaevine gÃ¶nderildi

Ä°stanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n önlenmesine yönelik çalÄ±ÅŸmada, ÅŸarkÄ±cÄ± Günter Bayraktar'Ä±n silah kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± yönünde bilgi aldÄ±. Teknik ve fiziki takibin ardÄ±ndan ekipler geçtiÄŸimiz çarÅŸamba günü Silivri'de Günter Bayraktar'Ä±n aracÄ±nÄ± durdurdu. Araçta yapÄ±lan aramada 2 tabanca bulundu. Günter Bayraktar gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ekipler, araçtaki arama ile eÅŸzamanlÄ± olarak ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n evine de girdi. Evinde yapÄ±lan aramada 8 tabanca, 5 susturucu, 2 lazer iÅŸaretleme cihazÄ±, 642 mermi, polis kanalÄ± yüklü telsiz ele geçti. Günter Bayraktar, emniyette hakkÄ±ndaki iddialarÄ± kabul etmeyerek, "SilahlarÄ± koleksiyon için aldÄ±m. BaÅŸka bir amacÄ±m yoktu" dediÄŸi öne sürüldü. Bayraktar, emniyetteki sorgusunun ardÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, Bayraktar'Ä±n silahlarÄ± ve diÄŸer malzemeleri nereden temin ettiÄŸine yönelik çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü bildirdi.

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