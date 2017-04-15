Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 15/04/2017 11:46

Teoman esmer gÃ¼zelle dudak dudaÄŸa yakalandÄ±

teoman

Ä°stanbul Taksim'de bir mekan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± esmer bir gÃ¼zelle objektiflere yakalanan Teoman, dudak dudaÄŸa gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Teoman, tek baÅŸÄ±na geldiÄŸi mekândan bir ara dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ± ve yolun karÅŸÄ±sÄ±nda bekleyen basÄ±n mensuplarÄ±yla sohbet etti. Ä°lerleyen dakikalarda içeride tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir güzelle yakÄ±nlaÅŸan ve hava almak için tekrar dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kan Teoman, muhabirlerin gittiÄŸini sanÄ±nca olanlar oldu. Sokak ortasÄ±nda öpüÅŸen ikili, flaÅŸlar patlayÄ±nca ÅŸoke oldu. Esmer güzel içeri kaçarken, ardÄ±ndan "Gel hayatÄ±m gel" diye seslenen ÅŸarkÄ±cÄ±, "Çocuklar oldu mu ÅŸimdi?" diyerek gazetecilere sitem etti. Sabaha karÅŸÄ± mekândan el ele çÄ±kan ve aynÄ± taksiye binen çiftten ünlü rock'çÄ±, "Bayan sadece arkadaÅŸÄ±m. Evine bÄ±rakacaÄŸÄ±m" açÄ±klamasÄ±yla ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

 

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