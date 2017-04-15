NazlÄ± Ã‡elik'in boynundaki ay yÄ±ldÄ±zlÄ± kolyenin sÄ±rrÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

NazlÄ± Ã‡elik'in boynundan Ã§Ä±kartmadÄ±ÄŸÄ± ay yÄ±ldÄ±zlÄ± kolyeyi MHP lideri BahÃ§eli'nin hediye ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

NazlÄ± Çelik'in boynundan hiç çÄ±karmadÄ±ÄŸÄ± ay yÄ±ldÄ±zlÄ± kolyesini MHP lideri Bahçeli'nin hediye ettiÄŸi öÄŸrenildi. CNN Türk canlÄ± yayÄ±nÄ±nda konuÅŸan Deniz Zeyrek, kolyeyi NazlÄ± Çelik'e MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hediye ettiÄŸini belirterek, aynÄ± kolyeden sunucu Didem Arslan'a da hediye ettiÄŸini açÄ±kladÄ±. Bahçeli, Hürriyet yazarÄ± Ahmet Hakan'a da köstekli bir saat hediye etmiÅŸti.