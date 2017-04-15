Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 15/04/2017 12:59

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un DoÄŸan Alp'i sevenlerini korkuttu

DoÄŸan Alp

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul dizisinin sevilen karakteri DoÄŸan Alp'i canlandÄ±ran Cavit Ã‡etin GÃ¼ner'in Katar'da Ã§ekildiÄŸi kelepÃ§eli fotoÄŸraf sevenlerini Ã¼zdÃ¼. Daha sonra GÃ¼ner'in ÅŸaka yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±

TRT ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'DiriliÅŸ ErtuÄŸrul' dizisininde 'DoÄŸan Alp' karakterini canlandÄ±ran Cavit Çetin Güner, diziden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Katar'a gitti. Ünlü oyuncunun Katar'da çektirip Instagram'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir fotoÄŸraf olay oldu. Ä°ki Katar polisinin ortasÄ±nda geçen ve elleri kelepçeli olan Cavit Çetin Güner, takipçilerini ilk bakÄ±ÅŸta korkuttu. FotoÄŸrafÄ±nÄ±n altÄ±na "Katar bana ne katar?" yazan Cavit Çetin Güner'in ÅŸaka yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. FotoÄŸrafa binlerce yorum yapÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸte Güner'in o paylaÅŸÄ±mÄ±;


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