Cem YÄ±lmaz'dan AtatÃ¼rk fotoÄŸraflÄ± referandum paylaÅŸÄ±mÄ±

Referandumda sandÄ±ÄŸa gitme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Ã¼nlÃ¼ komedyen Cem YÄ±lmaz, AtatÃ¼rk fotoÄŸrafÄ±nÄ± "Ã‡ok yaÅŸasÄ±n cumhuriyet!" notuyla paylaÅŸtÄ±

Referanduma saatler kala, ünlülerin referandum mesajlarÄ± merak konusu oldu. Kritik referandum öncesi mesaj veren isimler arasÄ±nda ünlü komedyen Cem YÄ±lmaz'da yer aldÄ±. YÄ±lmaz, attÄ±ÄŸÄ± tweet'le vatandaÅŸlara sandÄ±ÄŸa gitme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Twitter hesabÄ± üzerinden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Cem YÄ±lmaz, "Oy kullanmak en asil vatandaÅŸlÄ±k görevimizdir. Oyumuzu kullanalÄ±m. Çok yaÅŸasÄ±n cumhuriyet!" tweet'ini attÄ±.