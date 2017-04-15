Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 15/04/2017 21:24

Suudi Arabistan Prensesi Vogue Arabia'dan kovuldu

Vogue Arabia

Suudi Arabistan Prensesi Deena Aljuhani Abdulaziz, ÅŸef editÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ± Vogue Arabia'dan atÄ±ldÄ±

Suudi Arabistan Prensesi Deena Aljuhani Abdulaziz, Vogue Arabia'da iki sayÄ± kadar ÅŸef editörlük yaptÄ±ktan sonra kovulduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Daha önce bir editörlük tecrübesi bulunmayan prensesin, Conde Nast International tarafÄ±ndan haziran ayÄ±nda göreve getirildiÄŸi ve Orta DoÄŸu'da büyük ses getirdiÄŸi açÄ±klanÄ±yor.

SUUDÄ° PRENSES AÇIKLAMA YAPACAK

Fashion Network'e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Abdulaziz, "Ä°steyerek ayrÄ±lmadÄ±m. Direkt olarak kovuldum ve olanlar ile ilgili bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yayÄ±nlayacaÄŸÄ±m. AvukatlarÄ±mla derginin iletiÅŸime geçeceÄŸini de eklemem gerekiyor." diye konuÅŸtu. Suudi Prensesi'nin önceki iÅŸ tecrübesinin ise lüks sektöründe kurucu ortaÄŸÄ± olarak görev aldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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