Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 16/04/2017 08:43

Survivor'da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ eleme adayÄ± hangi yarÄ±ÅŸmacÄ± oldu

Survivor 2017

EkranlarÄ±n sevilen yarÄ±ÅŸmasÄ± Survivor 2017'de dÃ¼n akÅŸam dokunulmazlÄ±k oyununu kazanan takÄ±m gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler olunca Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±ndan bir isim elenmek Ã¼zere aday oldu

Survivor'da elemeye kim kaldÄ±, dokunulmaz oyununu kim kazandÄ±? sorularÄ±nÄ±n cevaplarÄ± belli oldu. Survivor son bölümde Bil BakalÄ±m'Ä±n galibi PÄ±nar oldu. DokunulmazlÄ±k oyunun gönüllüler bireysel dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± ise Adem kazandÄ±. Ada konseyinde adÄ± en çok yazÄ±lan Sabriye elemeye kaldÄ±.Survivor son bölümde ünlüler ile gönülller takÄ±mlarÄ± Bil BakalÄ±m'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. 

Bir sonraki ödül oyununda 1,5 katÄ± yemek yeme ödüllü Bil BakalÄ±m'da erkeklerde Gökhan, kadÄ±nlardan ise PÄ±nar finale kaldÄ±. Ä°ki isim arasÄ±ndaki yarÄ±ÅŸmayÄ± PÄ±nar kazandÄ±. AcÄ±n IlÄ±calÄ± dokunulmazlÄ±k oyunu öncesi iki takÄ±mada müjdeli haberi verdi. Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± ile prodüksiyon arasÄ±nda oynanan ve berabere biten maçÄ±n ödül herkese 1,5 dilim cheesecake oldu. AyrÄ±ca bütün Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±na Lyon BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nÄ± izleme hakkÄ± verildi. 

 Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki dokunulmazlÄ±k oyununu gönüllüler takÄ±mÄ± kazandÄ±. Bireysel dokunulmazlÄ±k sembolü ise Adem'in oldu. 

Ada konseyinde adÄ± en çok yazÄ±lan Sabriye elemeye kaldÄ±. 

SÄ±radaki dokunulmazlÄ±k oyunuyla Berna, Gökhan ve Sabriye'den sonraki son elemeye adayÄ± belirlenecek ve en az oyu alan birleÅŸme partisi sonrasÄ± Survivor'dan elenen ilk isim olacak. 

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