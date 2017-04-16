Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 16/04/2017 11:34

Emre BelÃ¶zoÄŸlu oy kullandÄ±ktan sonra bakÄ±n ne dedi

Emre BelÃ¶zoÄŸlu

Medipol BaÅŸakÅŸehir futbolcusu Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Beykoz'daki bir ilk okulda oyunu kullandÄ±

Sabah saat 10:05'de eÅŸi TuÄŸba BelezoÄŸlu ile birlikte okula gelen ünlü futbolcu, 1248 numaralÄ± sandÄ±kta vatandaÅŸlÄ±k görevini yerine getirdi.Oy kullandÄ±ktan sonra okulun bahçesinde vatandaÅŸlarla hatÄ±ra fotoÄŸraf çektiren BelezoÄŸlu, “VatandaÅŸlÄ±k görevimizi yerine getirdik. HayÄ±rlÄ± olsun” dedi. Gazetecilerin oran konusunda bir tahmini olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sormasÄ± üzerine ünlü futbolcu, “Kafamda herhangi bir ÅŸey yok” diye yanÄ±t ver

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