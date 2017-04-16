Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 16/04/2017 12:06

Megastar Tarkan oy kullandÄ±

Tarkan

Megastar Tarkan, SarÄ±yer Ã‡amlÄ±k Sitesi YÃ¶netim binasÄ±nda referandum oyunu kullandÄ±

Sabah saat 09.00’da sandÄ±ÄŸa gelen Tarkan, çevredekilerin yoÄŸun ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Tarkan seçmen bilgi saÄŸÄ±dÄ± ile gazetecilere poz verdi. Seçmenlerle birlikte sÄ±raya giren Tarkan, sÄ±rasÄ± geldiÄŸinde 1249 numaralÄ± sandÄ±kta oyunu kullandÄ±. Tarkan oyunu attÄ±ktan sonra sandÄ±ÄŸÄ±n baÅŸÄ±nda "HayÄ±rlÄ±sÄ± Olsun" dedi.

ÇÄ±kÄ±ÅŸta çevredekiler Tarkan ile fotoÄŸraf çektirmek için sÄ±raya girdi. Tarkan, fotoÄŸraf isteklerini geri çevirmedi. Tarkan, gazetecilerin sorularÄ± üzerine, "Bir vatandaÅŸlÄ±k görevimi yerine getirdim. Oyumu verdim. Gidiyorum" ifadelerini kullandÄ±.

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