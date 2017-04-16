Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 16/04/2017 13:58

Demet AkbaÄŸ oy kullanÄ±rken Ã¶nemli bir Ã§aÄŸrÄ±da bulundu

Demet AkbaÄŸ

BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Demet AkbaÄŸ, BeÅŸiktaÅŸ Tevfik Fikret Ä°lkokuluâ€™nda sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

Ünlü oyuncu Demet AkbaÄŸ yeni Anayasa sisteminin halkoyuna sunulduÄŸu referandumda oyunu öÄŸlen saatlerinde BeÅŸiktaÅŸ Tevfik Fikret Ä°lkokulu’nda kullandÄ±. Oy kullanmaya eÅŸi Zafer Çika ile birlikte gelen ünlü sanatçÄ± oyunu kullanacaÄŸÄ± sandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenerek sÄ±raya girdi.Oyunu kullanacaÄŸÄ± sÄ±rada mührü unutan AkbaÄŸ’Ä± yetkililer uyardÄ±. ArdÄ±ndan oyunu kullanan ünlü oyuncu, sandÄ±k yetkililerinin fotoÄŸrafÄ± çektirme isteÄŸini de kÄ±rmadÄ±. AkbaÄŸ, çÄ±kÄ±ÅŸta hayranlarÄ±yla selfie çektirerek okuldan ayrÄ±ldÄ±.

“En büyük ümidim oy kullanma oranÄ±nÄ±n çokluÄŸu”

Referandumda oyunu kullanan Demet AkbaÄŸ,“ VatandaÅŸlÄ±k görevimizi yaptÄ±k. En büyük ümidim oy kullanma oranÄ±nÄ±n çokluÄŸu hem çok yazÄ±n ortasÄ±nda deÄŸiliz. Bir bahar ayÄ± bütün Türk vatandaÅŸlarÄ± vatandaÅŸlÄ±k görevlerini yapar diye umuyorum. Çünkü bu bizim bir vatandaÅŸ olarak yapabileceÄŸimiz çok küçük ama yegane ÅŸey umarÄ±m bunu deÄŸerlendirirler ve memleketimiz içinde hayÄ±rlÄ±sÄ± olur” diye konuÅŸtu. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Zehra Ã‡ilingiroÄŸlu

Zehra Ã‡ilingiroÄŸlu kullandÄ±ÄŸÄ± oyu az kalsÄ±n eve gÃ¶tÃ¼rÃ¼yordu

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda eÄŸitim hayatÄ±na devam eden Zehra Ã‡ilingiroÄŸlu ilk kez oy kullandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kÄ±sa sÃ¼reli ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±

Kaliforniya

Acun'un sevgilisi Kaliforniya'da festivale gitti referandumda oy kullanmadÄ±

Kaliforniya'da festivale katÄ±lan Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n sevgilisi Åžeyma SubaÅŸÄ± referandum iÃ§in oy kullanamadÄ±

Survivor 2017

Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± oy kullanacak mÄ± iÅŸte merak edilen sorunun cevabÄ±

Herkesin merak ettiÄŸi sorunun cevabÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± bugÃ¼n yapÄ±lan referandumda oy kullanamayacak