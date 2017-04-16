Demet AkbaÄŸ oy kullanÄ±rken Ã¶nemli bir Ã§aÄŸrÄ±da bulundu

BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Demet AkbaÄŸ, BeÅŸiktaÅŸ Tevfik Fikret Ä°lkokuluâ€™nda sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

Ünlü oyuncu Demet AkbaÄŸ yeni Anayasa sisteminin halkoyuna sunulduÄŸu referandumda oyunu öÄŸlen saatlerinde BeÅŸiktaÅŸ Tevfik Fikret Ä°lkokulu’nda kullandÄ±. Oy kullanmaya eÅŸi Zafer Çika ile birlikte gelen ünlü sanatçÄ± oyunu kullanacaÄŸÄ± sandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenerek sÄ±raya girdi.Oyunu kullanacaÄŸÄ± sÄ±rada mührü unutan AkbaÄŸ’Ä± yetkililer uyardÄ±. ArdÄ±ndan oyunu kullanan ünlü oyuncu, sandÄ±k yetkililerinin fotoÄŸrafÄ± çektirme isteÄŸini de kÄ±rmadÄ±. AkbaÄŸ, çÄ±kÄ±ÅŸta hayranlarÄ±yla selfie çektirerek okuldan ayrÄ±ldÄ±.

“En büyük ümidim oy kullanma oranÄ±nÄ±n çokluÄŸu”

Referandumda oyunu kullanan Demet AkbaÄŸ,“ VatandaÅŸlÄ±k görevimizi yaptÄ±k. En büyük ümidim oy kullanma oranÄ±nÄ±n çokluÄŸu hem çok yazÄ±n ortasÄ±nda deÄŸiliz. Bir bahar ayÄ± bütün Türk vatandaÅŸlarÄ± vatandaÅŸlÄ±k görevlerini yapar diye umuyorum. Çünkü bu bizim bir vatandaÅŸ olarak yapabileceÄŸimiz çok küçük ama yegane ÅŸey umarÄ±m bunu deÄŸerlendirirler ve memleketimiz içinde hayÄ±rlÄ±sÄ± olur” diye konuÅŸtu.