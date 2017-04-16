Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 16/04/2017 16:09

Zehra Ã‡ilingiroÄŸlu kullandÄ±ÄŸÄ± oyu az kalsÄ±n eve gÃ¶tÃ¼rÃ¼yordu

Zehra Ã‡ilingiroÄŸlu

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda eÄŸitim hayatÄ±na devam eden Zehra Ã‡ilingiroÄŸlu ilk kez oy kullandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kÄ±sa sÃ¼reli ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±

Hülya AvÅŸar ve Kaya ÇilingiroÄŸlu’nun kÄ±zÄ± Zehra ÇilingiroÄŸlu ilk kez sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. SarÄ±yer KÄ±z Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ne tek baÅŸÄ±na oy vermeye gelen Zehra ÇilingiroÄŸlu, ilk kez oy kullandÄ±ÄŸÄ± için heyecan yaÅŸadÄ±.

ZarfÄ± sandÄ±ÄŸa atmayÄ± unutunca görevliler uyardÄ±

Oy pusulasÄ± ve zarfÄ± seçim yetkililerinden alan Zehra ÇilingiroÄŸlu bir süre oy verme kabinini göremeyince yetkililerin yardÄ±mÄ±na baÅŸvurdu. Oyunu kullandÄ±ktan sonra kabinden çÄ±kan Zehra, ilk kez oy kullanmanÄ±n heyecanÄ±yla zarfÄ± sandÄ±ÄŸa atmadan salondan çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.Görevliler, "SandÄ±k burada" diye uyarÄ±nca Zehra ÇilingiroÄŸlu geri dönerek, 1035 numaralÄ± sandÄ±ÄŸa oyunu kullandÄ±ÄŸÄ± zarfÄ± attÄ±.

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