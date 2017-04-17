Ä°brahim Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili son aÃ§Ä±klama

Erzurumlu Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'Ä±n beyin kanamasÄ± geÃ§irmesinin ardÄ±ndan hastaneden saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili son aÃ§Ä±klama geldi

12 Nisan SalÄ± gününden beri yoÄŸun bakÄ±mda tutulan Ä°brahim Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hayranlarÄ± tarafÄ±ndan merak edilirken açÄ±klama kardeÅŸinden geldi. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n durumu ne iyiye ne de kötüye gitmiÅŸ. Duymayan KalmasÄ±n programÄ±na katÄ±lan Ä°brahim Erkal'Ä±n kardeÅŸi Abdullah Erkal, ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunda iyi ya da kötü yönde bir geliÅŸme olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Abdullah Erkal ÅŸunlarÄ± söyledi: ''AÄŸabeyim ÅŸu an yoÄŸun bakÄ±mda uyutuluyor, Türkiye halkÄ±ndan dua bekliyoruz… Åžu anda sadece bunlarÄ± demekle yetiniyorum. Ä°kinci bir ameliyat bilgisi gelmedi. Sadece uyutuluyor! Beynindeki ödemde, ne bir ilerleme ne de bir gerileme olduÄŸu yönünde haber verildi. Tüm Türkiye'den dua bekliyoruz.''