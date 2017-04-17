Seda Tosun'dan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sevgilisine yanÄ±t GÃ¶zÃ¼mÃ¼n Ã¶nÃ¼nde kendini doÄŸradÄ±

Galerici GÃ¶khan Seven'in yolunu ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve hakkÄ±nda konuÅŸtuÄŸu Seda Tosun sessizliÄŸini bozdu

'Mucize' filmiyle ünlenen genç oyuncu Seda Tosun, galerici Gökhan Seven ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak çift kÄ±sa bir süre önce yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.Seven, "Sürekli benden para istiyor, her ay evinin kirasÄ±nÄ± ben ödüyordum. Ä°liÅŸkimiz maddiyata dayalÄ±ydÄ±. O bir para avcÄ±sÄ±" diyerek Tosun'u terk ettiÄŸini açÄ±kladÄ±. Seda Tosun'dan bu sözlere yanÄ±t gecikmedi. Ünlü oyuncu yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸunlarÄ± söyledi: "Yalan. Onu terk ettiÄŸim için çok kÄ±zgÄ±n. Günlerdir arÄ±yor cevap vermiyorum. En sonunda 'haberlerde görürsün dedi' anlayamadÄ±m. Åžu anda üstümden prim yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. AyrÄ±lacaÄŸÄ±mÄ± söylediÄŸim zaman, gözümün önünde kendini doÄŸradÄ±. Vücudunun her yeri kesik. Bu durumu gördükten sonra çok sarsÄ±ldÄ±m ve ayrÄ±ldÄ±m." (Kaynak: Habertürk)