Ä°brahim Erkal'Ä±n komaya girmesiyle ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Beyin kanamasÄ± geÃ§iren Ä°brahim Erkal'Ä±n hastaneye kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor

Ä°brahim Erkal'Ä±n evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulunarak beyin kanamasÄ± ön tanÄ±sÄ±yla hastaneye kaldÄ±rÄ±lmasÄ± olayÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma yürütüldüÄŸü öÄŸrenildi. AlÄ±nan bilgiye göre, Erkal'Ä±n Maltepe'deki evinin otoparkÄ±nda 12 Nisan'da gece saatlerinde güvenlik görevlileri tarafÄ±ndan bilinci kapalÄ± halde bulunmasÄ±na iliÅŸkin Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca "taksirle bir kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olma" suçundan soruÅŸturma açÄ±ldÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, Erkal'Ä±n baygÄ±n bulunduÄŸu otoparkÄ±n güvenlik kameralarÄ± görüntülerinin tespit edilmesine iliÅŸkin çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Öte yandan, olaya iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda ÅŸüpheli konumunda ya da gözaltÄ±nda bulunan herhangi bir ÅŸahsÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Maltepe'deki evinin otoparkÄ±nda gece saatlerinde güvenlik görevlileri tarafÄ±ndan bilinci kapalÄ± halde bulunan Erkal, önce Kartal Dr. Lütfi KÄ±rdar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine götürülmüÅŸ, buradaki ilk müdahalenin ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ Ulus'taki özel bir hastaneye sevk edilmiÅŸti.