Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 17/04/2017 20:31

Ä°brahim Erkal'la ilgili flaÅŸ geliÅŸme soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±

Ä°brahim Erkal

SanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'Ä±n baygÄ±nlÄ±k geÃ§irerek hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Ünlü sanatçÄ±nÄ±n Maltepe'deki evinin otoparkÄ±nda 12 Nisan'da gece saatlerinde güvenlik görevlileri tarafÄ±ndan bilinci kapalÄ± halde bulunmasÄ±na iliÅŸkin Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca "taksirle bir kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olma" suçundan soruÅŸturma açÄ±ldÄ±. 

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, Erkal'Ä±n baygÄ±n bulunduÄŸu otoparkÄ±n güvenlik kameralarÄ± görüntülerinin tespit edilmesine iliÅŸkin çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. 

Öte yandan, olaya iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda ÅŸüpheli konumunda ya da gözaltÄ±nda bulunan herhangi bir ÅŸahsÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. 

Maltepe'deki evinin otoparkÄ±nda gece saatlerinde güvenlik görevlileri tarafÄ±ndan bilinci kapalÄ± halde bulunan Erkal, önce Kartal Dr. Lütfi KÄ±rdar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine götürülmüÅŸ, buradaki ilk müdahalenin ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ Ulus'taki özel bir hastaneye sevk edilmiÅŸti. 

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