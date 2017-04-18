Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 18/04/2017 09:04

ÃœnlÃ¼ oyuncu sette ÅŸakalaÅŸÄ±rken kaburgalarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±

Ahmet MÃ¼mtaz Taylan

Ahmet MÃ¼mtaz Taylan rol aldÄ±ÄŸÄ± Hayat ÅžarkÄ±sÄ± adlÄ± dizinin setinde ÅŸakalaÅŸmaya kalkÄ±nca hastanelik oldu

Hayat ÅžarkÄ±sÄ± adlÄ± dizinin Bayram Cevher’i Ahmet Mümtaz Taylan, çekim arasÄ±nda arkadaÅŸlarÄ±yla ÅŸakalaÅŸÄ±rken acÄ± içinde yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Acilen hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ve bir seri kontrolden geçiliren usta oyuncunun kaburgalarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. KazanÄ±n detaylarÄ±yla ilgili konuÅŸmaktan kaçÄ±nan, Taylan, birkaç günlük dinlenmenin ardÄ±ndan sete döndü. Ünlü oyuncu, çekimlere devam etmesine engel bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi: “DoktorlarÄ±n söylediÄŸine göre kaburgalarÄ±m 6 haftada kaynayacakmÄ±ÅŸ. Durumum iyi, sadece hareketlerimde dikkat ediyorum o kadar. Zaten bunun bir ilacÄ± ya da bir tedavisi yok. Kendi kendine iyileÅŸecek, ben de iyileÅŸmesini bekleyeceÄŸim.”

Eski gününe döndü

Ä°ki hafta boyunca pazar günleri ekrana gelen “Hayat ÅžarkÄ±sÄ±”, yeni kararla eski gününe döndü. Dizinin baÅŸrol oyuncusu Burcu Biricik, dizinin eskiden olduÄŸu gibi salÄ± akÅŸamÄ±na alÄ±nmasÄ±yla ilgili ÅŸöyle dedi: “Ä°zleyicimizle salÄ± günleri buluÅŸmaya alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k. AlÄ±ÅŸkanlÄ±klar önemlidir, yine salÄ±larÄ± buluÅŸmaya devam edeceÄŸiz.” 

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