Survivor'da ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ± hangi yarÄ±ÅŸmacÄ± elenecek

EkranlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k beÄŸeniyle takip edilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da bu akÅŸam bir yarÄ±ÅŸmacÄ± adaya veda edecek

Survivor'da dün aksam kazanmaya deÄŸer bir odül oyunu vardÄ±. Kazanan takÄ±m hem karnÄ±nÄ± douyaracak hem de uçaÄŸa atlayÄ±p Justin Bieber konserine gidecekti. Ä°ki set halinde olan yarÄ±ÅŸmayÄ± gönüllüler takÄ±mÄ± kazandÄ±. Oyun sÄ±rasÄ±nda ünlüler takÄ±mÄ±ndan Serhat ve Furkan arasÄ±nda bir tartÄ±ÅŸma yasandÄ±. Oyundan sonra ise Serhat son sayÄ±yÄ± kaybeden Sabriye'ye adeta esti gürledi.

SERHAT MAÄžLUBÄ°YETÄ°N ARDINDAN ESTÄ° GÜRLEDÄ°

Önce oyunda Furkan ile tartÄ±ÅŸan Serhat, bir süre bu tartÄ±ÅŸmayÄ± sürdürmesinin ardÄ±ndan araya giren takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± konunun uzamasÄ±nÄ± engelledi. Bunun ardÄ±ndan oyun bitiminde Sabriye'nin aÄŸlamasÄ±na ÅŸov yapÄ±yor demesi üzerine bunu duyan Sabriye ile de bir süre tartÄ±ÅŸan Serhat, bir türlü sakinleÅŸemedi.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI HARÄ°KA BÄ°R GÜN GEÇÄ°RDÄ°

Ocak ayÄ±ndan bu yana ada hayatÄ±ndaki kargaÅŸan sÄ±yrÄ±lÄ±p JustÄ±n Bieber konserine giden gönüllüler takÄ±mÄ± eÄŸlenceli dakikalar yaÅŸadÄ±.

BÄ°RLEÅžME PARTÄ°SÄ°NDEN SONRA BÄ°R YARIÅžMACI ELENECEK

Bu akÅŸam Survivor'da birleÅŸme partisinin ardÄ±ndan ilk eleme heyecanÄ± yaÅŸanacak. BirleÅŸme partisinde yaÅŸananlarÄ±n ardÄ±ndan adada rakip olan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar tanÄ±ÅŸma ve sohbet etme ÅŸansÄ± bulmuÅŸtu. Åžimdi ilk konsey heyecanÄ± bu akÅŸam yaÅŸanacak.

Ünlüler takÄ±mÄ±nda kaybedilen dokunulmazlÄ±k oyunlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Sabriye ve PÄ±nar elenme adayÄ± olurken, bireysel dokunulmazlÄ±k kolyesini alan isim Adem ve Åžahika oldu

Gönüllüler takÄ±mÄ±nda ise Gökahn ve Berna elenme adayÄ± olarak konseye çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Bu akÅŸam yapÄ±lacak oylama ile birlikte rakiplerinden en düÅŸük SMS oyunu alan yarÄ±ÅŸmacÄ± adaya veda edecek.