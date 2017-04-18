Kurtlar Vadisi Vatan Ã§ekimleri baÅŸladÄ± ilk bÃ¶lÃ¼m ne zaman

Uzun sÃ¼re ekranlara ara veren Kurtlar Vadisi adlÄ± dizi yepyeni bir proje ile ekrana gelmeye hazÄ±rlanÄ±yor

Necati ÅžaÅŸmaz'Ä±n baÅŸrolünü oynadÄ±ÄŸÄ± ekranÄ±n en uzun soluklu dizilerinden "Kurtlar Vadisi", geçen sezon kanal bulamadÄ±ÄŸÄ± için ekran yolculuÄŸuna ara vermiÅŸ, yapÄ±m ÅŸirketi Pana Film'in patronu Necati ÅžaÅŸmaz, 15 Temmuz'da darbe giriÅŸimini konu alacak "Kurtlar Vadisi Darbe" filmini çekeceklerini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak yapÄ±m ÅŸirketi adÄ±na bir temsilcinin darbe giriÅŸiminden aylar önce "Kurtlar Vadisi Darbe"nin isim hakkÄ±nÄ± satÄ±n almak için baÅŸvurduÄŸu ortaya çÄ±kÄ±nca ortalÄ±k karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Åžirkete hassas bir dönemden geçildiÄŸi için "Kurtlar Vadisi Darbe" isminin hakkÄ± verilmedi. Konuyla ilgili ÅŸirkete yönelik yapÄ±lan incelemelerden de sonuç çÄ±kmadÄ±. Aradan aylar geçti ve Pana Film, "Kurtlar Vadisi"nin çekimlerine baÅŸladÄ±. Merakla beklenen yeni filmin adÄ±nÄ±n "Kurtlar Vadisi Vatan" olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

Ödüllü yönetmen Serdar Akar, ön hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kendisinin yaptÄ±ÄŸÄ± filmi çekmek için yönetmen koltuÄŸunda oturduÄŸu TRT 1'in "Payitaht Abdülhamit" dizisinin çekimlerine 5 haftalÄ±ÄŸÄ±na ara verdi. Görüntü yönetmenliÄŸini Selahattin SancaklÄ±'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± filmin çekimlerine ÅŸu günlerde Antalya ve civarÄ±nda devam ediliyor. Filmde Cahit KayaoÄŸlu, Erhan Ufak ve ErtuÄŸrul Åžakar da rol alÄ±yor. Daha önce Kurtlar Vadisi'nin "Kurtlar Vadisi Irak", "Kurtlar Vadisi Gladio" ve "Kurtlar Vadisi Filistin" isimli film versiyonlarÄ± seyirciyle buluÅŸmuÅŸtu.