Hayko Cepkinâ€™den YSK'ya mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy gÃ¶ndermesi

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ± geÃ§erli saymasÄ±na rock mÃ¼ziÄŸin efsane yorumcusu Hayko Cepkin de tepki gÃ¶sterdi

Oy kullanmak için Avusturya’dan Ä°stanbul’a, Ä°stanbul’dan Ä°zmir’e, oradan da KuÅŸadasÄ±’na giden Hayko Cepkin, Yüksek Seçim Kurulu’nun mühürsüz oylarÄ± geçerli saymasÄ±na, espirili bir göndermede bulundu.

Ä°ÅŸte Hayko Cepkin'in o göndermesi:

Konserde zÄ±playarak havada durduÄŸu bir fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸan Cepkin, ‘mühürsüz de olsa konserde uçtuÄŸum ispat edilmiÅŸtir’ yazdÄ±.