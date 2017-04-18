ÃœnlÃ¼ Ã§iftin bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± bitti

Uzun sÃ¼redir beraber olan Ã–zge Ulusoy ve HacÄ± SabancÄ± Ã§iftinin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Son günlerde evleneceklerine dair haberler çÄ±kan Özge Ulusoy ve HacÄ± SabancÄ± cephesinden ÅŸok edici bir haber geldi. HacÄ±’nÄ±n, bir dönem ailesi tarafÄ±ndan istenmeyen gelin olarak ilan edilen Özge Ulusoy ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± söyleniyor. Hürriyet’in haberine göre altÄ± yÄ±ldÄ±r birlikte olan ve evlenmelerine kesin gözüyle bakÄ±lan çift iliÅŸkisini bitirdi.

GeçmiÅŸ zamanlarda da ayrÄ±lmÄ±slardÄ±

Uzun soluklu iliÅŸkilerinin bir döneminde ayrÄ±lan ikili HacÄ±’nÄ±n askerliÄŸi sÄ±rasÄ±nda yeniden bir araya gelmiÅŸti. Çiftin bu son ayrÄ±lÄ±k konusunda kararlÄ± olduÄŸu söyleniyor. AyrÄ±lÄ±k haberinin, SabancÄ±'nÄ±n 115 bin dolarlÄ±k tektaÅŸla Ulusoy'a evlenme teklif ettiÄŸi ve ‘Evet’ yanÄ±tÄ± aldÄ±ÄŸÄ± haberlerinin üzerinden çok zaman geçmeden gelmesiyse ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yarattÄ±.