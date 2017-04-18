HÃ¼lya AvÅŸar kÄ±zÄ± Zehra'ya Ã§ok kÄ±zacak

Zehra Ã‡ilingiroÄŸlu'nun sevgilisini Ã¶perken objektiflere yakalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan HÃ¼lya AvÅŸar'Ä±n ne diyeceÄŸi merak konusu haline geldi

Hülya AvÅŸar ve Kaya ÇilingiroÄŸlu'nun kÄ±zlarÄ± Zehra ÇilingiroÄŸlu sevgilisini öpücüklere boÄŸarken kameralara yakalandÄ±.BabasÄ±nÄ±n uyarÄ±sÄ±yla medyadan uzak durmaya çalÄ±ÅŸan ÇilingiroÄŸlu, cumartesi günü NiÅŸantaÅŸÄ± Nopa'daki bir gündüz partisine sevgilisi Yasin Akkanat'la katÄ±ldÄ±. SarmaÅŸ dolaÅŸ eÄŸlenen ikiliden ÇilingiroÄŸlu, kalabalÄ±ÄŸa aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden sevgilisini öpücüklere boÄŸdu.Zehra'nÄ±n bu görüntüsüne annesi Hülya AvÅŸar ile babasÄ± Kaya ÇilingiroÄŸlu'nun ne diyeceÄŸi merak konusu oldu.