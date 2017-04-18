Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 18/04/2017 16:25

HÃ¼lya AvÅŸar kÄ±zÄ± Zehra'ya Ã§ok kÄ±zacak

zehra Ã§ilingiroÄŸlu

Zehra Ã‡ilingiroÄŸlu'nun sevgilisini Ã¶perken objektiflere yakalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan HÃ¼lya AvÅŸar'Ä±n ne diyeceÄŸi merak konusu haline geldi

Hülya AvÅŸar ve Kaya ÇilingiroÄŸlu'nun kÄ±zlarÄ± Zehra ÇilingiroÄŸlu sevgilisini öpücüklere boÄŸarken kameralara yakalandÄ±.BabasÄ±nÄ±n uyarÄ±sÄ±yla medyadan uzak durmaya çalÄ±ÅŸan ÇilingiroÄŸlu, cumartesi günü NiÅŸantaÅŸÄ± Nopa'daki bir gündüz partisine sevgilisi Yasin Akkanat'la katÄ±ldÄ±. SarmaÅŸ dolaÅŸ eÄŸlenen ikiliden ÇilingiroÄŸlu, kalabalÄ±ÄŸa aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden sevgilisini öpücüklere boÄŸdu.Zehra'nÄ±n bu görüntüsüne annesi Hülya AvÅŸar ile babasÄ± Kaya ÇilingiroÄŸlu'nun ne diyeceÄŸi merak konusu oldu.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Fettah Can ve eÅŸi

Fettah Can'a eÅŸi iki ayrÄ± sÃ¼rpriz yaptÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± baba mÄ± oluyor

Fettah Can ile 2014'te evlenen Cansu KurtÃ§u'nun ikiz bebek beklediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

ayrÄ±lÄ±k

Evlenmeleri beklenirken yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar

HacÄ± SabancÄ±'nÄ±n evlenme teklifini kabul eden Ã–zge Ulusoy ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti

ameliyat

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± sevenlerini Ã§ok korkuttu

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± IÅŸÄ±n Karaca'yÄ± hastane yataÄŸÄ±nda gÃ¶ren hayranlarÄ± merak ederken, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla Elif KarlÄ± arkadaÅŸÄ±nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k bir fÄ±tÄ±k ameliyatÄ± geÃ§irdiÄŸini belirtti