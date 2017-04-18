Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 18/04/2017 22:12

Barbaros Åžansal'a yÄ±lbaÅŸÄ±nda Ã§ektiÄŸi video iÃ§in ceza yaÄŸdÄ±

barbaros ÅŸansal

ÃœnlÃ¼ modacÄ± Barbaros Åžansal, yÄ±lbaÅŸÄ±nda Ã§ektiÄŸi videodaki sÃ¶ylemleri nedeniyle 2 yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±lanacak

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosu SavcÄ±sÄ± Umut Tepe tarafÄ±ndan, Åžansal'Ä±n yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± videoya iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma tamamlandÄ±. SoruÅŸturma sonucunda hazÄ±rlanan iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti "maÄŸdur", 7 kiÅŸi "ihbar eden", Åžansal da "ÅŸüpheli" sÄ±fatÄ±yla yer aldÄ±.Söz konusu videonun içeriÄŸine ve Åžansal'Ä±n videoya iliÅŸkin ifadesine de yer verilen iddianamede, ÅŸüphelinin "Söz konusu videoyu 1 Ocak 2017 günü saat 00.13'de yeni yÄ±l mesajÄ± olarak paylaÅŸtÄ±m. 19 Ekim 2015'te Reportare isimli internet sitesine bir röportaj vermiÅŸtim. Bu röportajÄ±n baÅŸlÄ±ÄŸÄ± da 'B... boÄŸul Türkiye' idi. Videoda bu kelimeyi ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± bir hiciv olarak paylaÅŸtÄ±m. Hackerler tarafÄ±ndan bana telefonda hakaretler baÅŸladÄ±. Bu nedenle tüm hesaplarÄ±mÄ± ve iletiÅŸimimi tamamÄ±yla kapattÄ±m. 1 Ocak 2017'den sonra hiçbir iletiÅŸim aracÄ±m yoktur. SuçlamayÄ± kabul etmiyorum." dediÄŸi belirtildi.

 

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