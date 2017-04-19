SanatÃ§Ä± BÃ¼lent KayabaÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybetti

AkciÄŸer yetmezliÄŸi nedeniyle bir sÃ¼redir hastanede tedavi gÃ¶ren BÃ¼lent KayabaÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybetti

Bir süredir kanser ile mücadele eden usta oyuncu Bülent KayabaÅŸ'tan acÄ± haber geldi. Usta oyuncu bu sabah tedavi gördüÄŸü Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Bülent KayabaÅŸ'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle ilgili hastaneden yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yapÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada, "18.06.1945 doÄŸumlu Bülent KayabaÅŸ, uzun süredir tedavi gördüÄŸü hastanemizde Kolorektal Kanser (KalÄ±n baÄŸÄ±rsak kanseri) hastalÄ±ÄŸÄ± sonucu geliÅŸen multi organ yetmezli sonucu 06.05'te vefat etmiÅŸtir. Tüm sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz" denildi. Ünlü sanatçÄ± cuma günü son yolculuÄŸuna uÄŸurlanacak.Son olarak Sermiyan Midyat'Ä±n yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yönetmenliÄŸini üstlendiÄŸi 'Bir Baba Hindu' filmi ile izleyici karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan KayabaÅŸ, 72 yaÅŸÄ±ndaydÄ±...

BÜLENT KAYABAÅž KÄ°MDÄ°R?

1961 yÄ±lÄ±nda EskiÅŸehir Belediye Tiyatrosu’nda profesyonel olarak tiyatro oyuncusu oldu. Birçok tiyatro oyununda oynadÄ±, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol aldÄ±. Seslendirmeler yaptÄ±. Winnie The Pooh’yu 14 yÄ±l seslendirdi.

2000 yÄ±lÄ±nda yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yönetmenliÄŸini DerviÅŸ Zaim’in üstlendiÄŸi “Filler ve Çimen” filminde Ali Sürmeli, Sanem Çelik,Bülent KayabaÅŸ, Haluk Bilginer, UÄŸur Polat beraber oynamÄ±ÅŸlardÄ±r.

Bülent KayabaÅŸ, 2010 yÄ±lÄ±nda Haldun Dormen’in,Cevat Fehmi BaÅŸkut’un ‘Buzlar Çözülmeden’ adlÄ± romanÄ±ndan müzikal bir tarzda oyunlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ‘Bir KÄ±ÅŸ MasalÄ±’ adlÄ± oyununda oynadÄ±. Bülent KayabaÅŸ, 1981 yÄ±lÄ±nda Nur Sürer ile evlendi. KÄ±sa sürede boÅŸandÄ±. 2007yÄ±lÄ±nda 15 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸÄ± Selma Kepekli ile Turgutreis’te evlendi.