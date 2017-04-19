Survivor'da elenen isim ÅŸok etti 18 Nisan SalÄ± eleme gecesi

Ä°lgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da dÃ¼n akÅŸam yarÄ±ÅŸmaya bir isim veda etti

EkranlarÄ±n en heyecan dolu yarÄ±ÅŸmasÄ± Survivor’Ä±n 68. bölüm dün akÅŸam ekranlara geldi. Survivor son bölümde eleme heyecanÄ± yaÅŸandÄ± ve bir yarÄ±ÅŸmacÄ± adaya veda etti.

SURVIVOR’DA KÄ°M ELENDÄ°?

BirleÅŸme partisinin ardÄ±ndan ilk elenen aday belli oldu. Berna, Gökhan, PÄ±nar ve Sabriye arasÄ±ndan en az SMS oyu alan isim PÄ±nar olunca ünlü yarÄ±ÅŸmacÄ± adaya veda etmiÅŸ oldu.

Ä°LETÄ°ÅžÄ°M OYUNUNU KÄ°M KAZANDI?

Survivor 2017'de dün akÅŸam nefes kesen bir iletiÅŸim oyunu mücadelesi yaÅŸandÄ±. Ünlüler ve Gönüllüler takÄ±mÄ± bu oyunu oldukça önem veriyordu. Ünlüler takÄ±mÄ± oynanan iletiÅŸim oyununun ilk etabÄ±nÄ± bayrak yarÄ±ÅŸÄ±yla kazandÄ±. Ä°kinci etapta ise gönüllüler takÄ±mÄ± oyunu vermeyeceklerini gösterdiler ve ikinci turu kazanan taraf oldular. Final etabÄ±nda ise gönüllüler takÄ±mÄ± müthiÅŸ bir geri dönüÅŸ yaparak oyunun galibi oldular. Serhat AkÄ±n ve Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n etkileyici performansÄ± ünlüler takÄ±mÄ±na yetmedi ve kazanan takÄ±m gönüllüler takÄ±mÄ± oldu. Oyun sonrasÄ± Ünlülerde büyük bir hüzün yaÅŸanÄ±rken çocuÄŸunu görmeyi uman Sema kaybedilen oyun sonrasÄ± gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.

Survivor'Ä±n 13. haftasÄ±nÄ±n son bölümünde kÄ±zlar sembol ödülü için yarÄ±ÅŸtÄ±. Oyunu kazanan TuÄŸçe, Burçak ve Ogeday'Ä± önceki gün erkeklerin kazananÄ± Ä°lhan ise Furkan ve Serhat'Ä± yanlarÄ±na alarak mor odaya giderek yemek ziyafeti yaptÄ±.