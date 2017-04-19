Sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu evleniyorlar

Åžeyma SubaÅŸÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada kÄ±zÄ± Melisa'nÄ±n babasÄ± Acun IlÄ±calÄ± ile evleneceÄŸini duyurdu

Acun IlÄ±calÄ± ile uzun bir zamandÄ±r birlikte olan ve bu iliÅŸkisinden bir de kÄ±z çocuÄŸu bulunan Åžeyma SubaÅŸÄ±, sosyal medya hesabÄ±ndan evleneceÄŸini duyurdu. Ä°ngilizce olarak ‘Büyük aÅŸkÄ±n olduÄŸu yerde her zaman mucizeler vardÄ±r’ notunu düÅŸen SubaÅŸÄ±, takipçilerinden çok sayÄ±da mesaj aldÄ±.

ÅžEYMA VE ACUN’UN Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ° ÜZERÄ°NE

Åžeyma SubaÅŸÄ± ilk defa 2009 yÄ±lÄ±nda Var MÄ±sÄ±n Yok Musun adlÄ± yarÄ±ÅŸmayla hayatÄ±mÄ±za girdi. 20 yaÅŸÄ±ndaki genç kÄ±z yarÄ±ÅŸmadan 69 bin TL kazanarak ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Yok Böyle Dans yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n kostümlerini tasarlamasÄ± için birine ihtiyaç duyulunca, o dönem moda tasarÄ±mÄ± okuyan kardeÅŸi Åžeyma’yÄ± bu görev için önerdi. 1990 doÄŸumlu Åžeyma SubaÅŸÄ±, bu yarÄ±ÅŸmadan önce Deniz Akkaya’nÄ±n sunduÄŸu ‘Deniz Akkaya ile Top Model’ yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Åžeyma SubaÅŸÄ± 2014 yÄ±lÄ±nda anne oldu ve kÄ±zÄ± Melisa’yÄ± dünyaya getirdi. Anne kÄ±z, Acun IlÄ±calÄ±’yÄ± Survivor 2016’nÄ±n çekildiÄŸi Dominik’te yalnÄ±z bÄ±rakmamak için Miami’ye taÅŸÄ±ndÄ± ve sÄ±k sÄ±k Dominic’e seti ziyarete gitti. Acun IlÄ±calÄ± bu aÅŸkÄ± uzunca bir süre evliyken sürdürmüÅŸ sonrasÄ±nda da 13 yÄ±llÄ±k eÅŸi Zeynep IlÄ±calÄ±’dan boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.