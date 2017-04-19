ÃœnlÃ¼ oyuncu son isteÄŸini gerÃ§ekleÅŸtiremeden dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§mÃ¼ÅŸ

YeÅŸilÃ§am'Ä±n usta isimlerinden BÃ¼lent KayabaÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybetti. Merhumun yakÄ±n arkadaÅŸÄ± olan Ali PoyrazoÄŸlu sanatÃ§Ä±nÄ±n son isteÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Bülent KayabaÅŸ'Ä±n 38 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸÄ± Ali PoyrazoÄŸlu, 'Duymayan KalmasÄ±n' programÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸunlarÄ± söyledi: "Kanserdi. En son cumartesi günü gördüm, bilinci kapanmÄ±ÅŸtÄ±. OÄŸlu Ä°ngiltere'den gelmiÅŸti. Hayali yazÄ±n Bodrum Akyarlar'a gitmekti." OÄŸlu Ümit KayabaÅŸ, "Birçok kiÅŸinin sevdiÄŸi bir insandÄ± zaten, çok neÅŸeli, komikti. Son günlerinde de çok güldü, insanlarÄ± da çok güldürdü. Bekliyorduk zaten, hastanede çok net bir ÅŸekilde bizi süreçten haberdar etti. Herkese baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum" dedi. Ailesi ve yakÄ±nlar daha sonra KayabaÅŸ'Ä±n cenazesini hastaneden alarak ayrÄ±ldÄ±. KayabaÅŸ Cuma günü TeÅŸvikiye Cami'inde kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Feriköy MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedileceÄŸi öÄŸrenildi.