Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 19/04/2017 13:46

ÃœnlÃ¼ oyuncu son isteÄŸini gerÃ§ekleÅŸtiremeden dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§mÃ¼ÅŸ

bÃ¼lent kayabaÅŸ

YeÅŸilÃ§am'Ä±n usta isimlerinden BÃ¼lent KayabaÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybetti. Merhumun yakÄ±n arkadaÅŸÄ± olan Ali PoyrazoÄŸlu sanatÃ§Ä±nÄ±n son isteÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Bülent KayabaÅŸ'Ä±n 38 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸÄ± Ali PoyrazoÄŸlu, 'Duymayan KalmasÄ±n' programÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸunlarÄ± söyledi: "Kanserdi. En son cumartesi günü gördüm, bilinci kapanmÄ±ÅŸtÄ±. OÄŸlu Ä°ngiltere'den gelmiÅŸti. Hayali yazÄ±n Bodrum Akyarlar'a gitmekti." OÄŸlu Ümit KayabaÅŸ, "Birçok kiÅŸinin sevdiÄŸi bir insandÄ± zaten, çok neÅŸeli, komikti. Son günlerinde de çok güldü, insanlarÄ± da çok güldürdü. Bekliyorduk zaten, hastanede çok net bir ÅŸekilde bizi süreçten haberdar etti. Herkese baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum" dedi. Ailesi ve yakÄ±nlar daha sonra KayabaÅŸ'Ä±n cenazesini hastaneden alarak ayrÄ±ldÄ±. KayabaÅŸ Cuma günü TeÅŸvikiye Cami'inde kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Feriköy MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedileceÄŸi öÄŸrenildi.

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10 yÄ±l Ã¶nce sahne almayÄ± bÄ±rakan sanatÃ§Ä± zararÄ±nÄ± bÃ¶yle telafi etti

ÅžarkÄ± sÃ¶ylemeyi bÄ±rakarak film Ã§ekmeye baÅŸlayan Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l, son filminin zararÄ±nÄ± kapatmak iÃ§in dÃ¼ÄŸÃ¼nde ÅŸarkÄ± sÃ¶yledi

Cengiz AbazoÄŸlu

AbazoÄŸlu'nun vazgeÃ§ilmezim dediÄŸi Ã¼nlÃ¼ manken herkesi bÃ¼yÃ¼ledi

ÃœnlÃ¼ modacÄ± Cengiz AbazoÄŸlu yeni koleksiyonunu Vodafone Arena'da baÅŸ mankeni Ã‡aÄŸla Åžikel ile tanÄ±ttÄ±

BÃ¼lent KayabaÅŸ

Usta oyuncunun Ã¶lÃ¼m haberi sanat camiasÄ±nÄ± yasa boÄŸdu

YeÅŸilÃ§am'Ä±n sevilen sanatÃ§Ä±sÄ± BÃ¼lent KayabaÅŸ'Ä±n Ã¶lÃ¼m haberini alan sanlat camiasÄ± sosyal medyadan Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini yaptÄ±klarÄ± paylaÅŸÄ±mlarla gÃ¶sterdi