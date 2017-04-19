AbazoÄŸlu'nun vazgeÃ§ilmezim dediÄŸi Ã¼nlÃ¼ manken herkesi bÃ¼yÃ¼ledi

ÃœnlÃ¼ modacÄ± Cengiz AbazoÄŸlu yeni koleksiyonunu Vodafone Arena'da baÅŸ mankeni Ã‡aÄŸla Åžikel ile tanÄ±ttÄ±

Manken ÇaÄŸla ÅžÄ±kel modacÄ± Cengiz AbazoÄŸlu'nun yeni koleksiyonunu Vodafone Arena'da tanÄ±ttÄ±. YeÅŸil sahada objektif karÅŸÄ±sÄ±na geçen ÅžÄ±kel pozlarÄ±yla herkesi büyüledi.

"O BENÄ°M VAZGEÇÄ°LMEZÄ°M"

Cengiz AbazoÄŸlu koleksiyonunu tanÄ±tan ÇaÄŸla ÅžÄ±kel için "O benim için vazgeçilmezim" dedi Cengiz AbazoÄŸlu'nun defilesi 3 MayÄ±s'ta BeÅŸiktaÅŸ Shangri- La Otel'de Hayat PaylaÅŸÄ±m ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi yararÄ±na yapÄ±lacak.