Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 19/04/2017 14:38

AbazoÄŸlu'nun vazgeÃ§ilmezim dediÄŸi Ã¼nlÃ¼ manken herkesi bÃ¼yÃ¼ledi

Cengiz AbazoÄŸlu

ÃœnlÃ¼ modacÄ± Cengiz AbazoÄŸlu yeni koleksiyonunu Vodafone Arena'da baÅŸ mankeni Ã‡aÄŸla Åžikel ile tanÄ±ttÄ±

Manken ÇaÄŸla ÅžÄ±kel modacÄ± Cengiz AbazoÄŸlu'nun yeni koleksiyonunu Vodafone Arena'da tanÄ±ttÄ±. YeÅŸil sahada objektif karÅŸÄ±sÄ±na geçen ÅžÄ±kel pozlarÄ±yla herkesi büyüledi.

"O BENÄ°M VAZGEÇÄ°LMEZÄ°M"

 

Cengiz AbazoÄŸlu koleksiyonunu tanÄ±tan ÇaÄŸla ÅžÄ±kel için "O benim için vazgeçilmezim" dedi Cengiz AbazoÄŸlu'nun defilesi 3 MayÄ±s'ta BeÅŸiktaÅŸ Shangri- La Otel'de Hayat PaylaÅŸÄ±m ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi yararÄ±na yapÄ±lacak.

 

 

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