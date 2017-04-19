Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 19/04/2017 15:02

10 yÄ±l Ã¶nce sahne almayÄ± bÄ±rakan sanatÃ§Ä± zararÄ±nÄ± bÃ¶yle telafi etti

mahsun kÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l

ÅžarkÄ± sÃ¶ylemeyi bÄ±rakarak film Ã§ekmeye baÅŸlayan Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l, son filminin zararÄ±nÄ± kapatmak iÃ§in dÃ¼ÄŸÃ¼nde ÅŸarkÄ± sÃ¶yledi

10 yÄ±l önce sahneleri bÄ±rakarak sinema sektörüne aÄŸÄ±rlÄ±k veren Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül, son filminden yaklaÅŸÄ±k 10 milyon lira zarar etti. ZararÄ±nÄ± kapatmak isteyen KÄ±rmÄ±zÄ±gül, Azeri iÅŸ adamÄ± Mübariz Mansimov'un ÇÄ±raÄŸan SarayÄ±'ndaki düÄŸününde sahneye çÄ±ktÄ±. Defalarca bir daha sahneye çÄ±kmayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül, düÄŸüne katÄ±lanlarÄ± doyasÄ±ya eÄŸlendirdi.

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