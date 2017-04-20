Ä°lker gitti Beren'e yeni partner aranÄ±yor

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu Ä°lker Kaleli, gÃ¼zel oyuncu Beren Saat ile baÅŸrol oynayacaÄŸÄ± Tren adlÄ± film projesinden ayrÄ±lma kararÄ± aldÄ±

Kanal D'nin sevilen dizisi Poyraz Karayel'in final yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sevgilisi Burçin TerzioÄŸlu’yla uzun bir tatile çÄ±kan Ä°lker Kaleli, tatil dönüÅŸü “Tren” filmi için kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçecekti. Ancak mayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lacak çekimler ileri bir tarihe ertelenince planlar deÄŸiÅŸti. Kaleli, aynÄ± tarihlerde çekilecek baÅŸka bir projeyle de anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±ndan filmin kadrosundan ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±. YapÄ±m ÅŸirketi “Tren”de baÅŸrolü üstlenen Beren Saat’e yeni partner arayÄ±ÅŸÄ±na girdi.

BÄ°R YOL HÄ°KAYESÄ°

Ozan AçÄ±ktan’Ä±n senaryosunu Ä°sveç yapÄ±mÄ± bir sinema filminden esinlenerek yazdÄ±ÄŸÄ± “Tren”de hikaye bir tren vagonunda geçecek. AçÄ±ktan, bir kadÄ±n ve bir erkeÄŸin yolculuk hikayesini beyazperdeye taÅŸÄ±yacak filmin yönetmen koltuÄŸunda da oturacak. “Tren”in yapÄ±mcÄ±sÄ± ise BKM.

ResimaltÄ±:Ä°lker Kaleli, “Tren”in çekim tarihleri anlaÅŸmasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± diÄŸer projeyle çakÄ±ÅŸÄ±nca filmden ayrÄ±ldÄ±.