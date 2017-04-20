Ä°brahim Erkal'Ä±n saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayÄ±p uÄŸramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± cinayet masasÄ± Ã§Ã¶zecek

Beyin kanamasÄ± geÃ§iren Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal'Ä±n evinin otoparkÄ±ndan baygÄ±n bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayÄ±p uÄŸramadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor

Ä°stanbul Maltepe'deki evinin otoparkÄ±nda beyin kanamasÄ± geçiren Erkal'la ilgili soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ±, Ä°stanbul Cinayet MasasÄ± devraldÄ±. Polisin ilk tespitlerine göre; Erkal'Ä±n saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±na yönelik herhangi bir ipucu veya belirti bulunamadÄ± ancak inceleme derinleÅŸtirilecek. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Erkal'Ä±n dosyasÄ±nÄ± Ä°stanbul AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± Cinayet Büro AmirliÄŸi devraldÄ±. Erkal'Ä±n beyin kanamasÄ± geçirdiÄŸi ve baygÄ±n halde bulunduÄŸu otoparkta yer alan güvenlik kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± toplayan polisler, görüntüleri tek tek inceledi. Ancak ilk tespitlerine göre; olayÄ±n meydana geldiÄŸi noktayÄ± gören kamera yok. SoruÅŸturmayÄ± devralan Ä°stanbul Cinayet MasasÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan ilk incelemeler kapsamÄ±nda giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± kameralar tarafÄ±ndan kaydedilen olaya iliÅŸkin ÅŸarkÄ±cÄ± Erkal'Ä±n saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±na yönelik herhangi bir ipucu veya belirti bulunamadÄ±. (Kaynak: Sabah)