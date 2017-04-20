YeÅŸilÃ§am'Ä±n kÃ¶tÃ¼ adamÄ±nÄ±n son hali gÃ¶renleri ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor

YeÅŸilÃ§am'da hep kÃ¶tÃ¼ rollerde oynayan Eray Ã–zbal ÅŸimdi 60 yaÅŸÄ±ndaki haliyle gÃ¶renleri ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§eviriyor
Genellikle havuzlu, bikinili Türk filmlerinde mavi slip mayolar kuÅŸanarak hafÄ±zamÄ±zda yer eden Eray Özbal, kötü kalpli karakter tiplemesinin üzerine yapÄ±ÅŸÄ±p kalmasÄ±yla; hemen hemen bütün filmlerinde düÅŸman bellediÄŸimiz, sinirlendiÄŸimiz emektar YeÅŸilçam oyuncularÄ±ndandÄ±.YeÅŸilçam'Ä±n ünlü oyuncusu ÅŸimdi 60 yaÅŸÄ±nda. Özbal, en son 'AdÄ±nÄ± Feriha Koydum' ve 'Karagül' dizilerinde rol aldÄ±.
Ä°ÅŸte Özbal'Ä±n son hali: