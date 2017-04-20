YeÅŸilÃ§am'Ä±n kÃ¶tÃ¼ adamÄ±nÄ±n son hali gÃ¶renleri ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor

AblasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± "Lanet olsun. Her ÅŸeyi berbat etti. Kahretsin" notuyla paylaÅŸan Khloe Kardashian herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Ancak Khloe'nin ablasÄ±nÄ±n fiziÄŸi iÃ§in iltifat ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±