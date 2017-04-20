Kahretsin diyerek ablasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Khloe'den ilginÃ§ iltifat

AblasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± "Lanet olsun. Her ÅŸeyi berbat etti. Kahretsin" notuyla paylaÅŸan Khloe Kardashian herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Ancak Khloe'nin ablasÄ±nÄ±n fiziÄŸi iÃ§in iltifat ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Khloe Kardashian, dün instagram hesabÄ±ndan ablasÄ± Kim Kardashian'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. ABD'li magazin yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± karede, "Lanet olsun. Her ÅŸeyi berbat etti. Kahretsin" gibi ifadeler yer alÄ±yordu. Herkes önce büyük bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±. Ancak metnin devamÄ±nda gerçek ortaya çÄ±ktÄ±. 32 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z, ablasÄ±nÄ±n bu halinden motive olmazsa hiçbir ÅŸeyden motive olamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°ÅŸte o fotoÄŸraf: