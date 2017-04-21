Ã–zcan Deniz'in yaptÄ±ÄŸÄ± o hareket Burak Ã–zÃ§ivit'i kÄ±zdÄ±racak

Ã–zcan Deniz'in bir marka ile Ã§alÄ±ÅŸan Fahriye Evcen'in videosunu beÄŸenmesi bÃ¼yÃ¼k tepki toplarken Burak Ã–zÃ§ivit'in ne diyeceÄŸi merak konusu oldu

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, 2008'de flört etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Özcan Deniz'den AÄŸustos 2012'de ayrÄ±lmÄ±ÅŸ, 'ÇalÄ±kuÅŸu' dizisinde birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± Burak Özçivit ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Geçen hafta bir marka için koleksiyon hazÄ±rlayan Fahriye Evcen, Instagram hesabÄ±nda tanÄ±tÄ±m videosunu paylaÅŸtÄ±. Özcan Deniz de bu videoyu beÄŸendi. Burak Özçivit'in ne söyleyeceÄŸi merak konusu oldu.